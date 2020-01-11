Гималайская соль: действительно полезнее обычной?
Гималайская соль - это особая разновидность каменной соли, найденная в гималайском регионе, которая обладает уникальным оттенком благодаря своему минеральному составу. Но насколько она полезнее обычной?
Что такое розовая гималайская соль?Розовая гималайская соль - каменная соль розового цвета, обычно добываемая в регионе Пенджаб в Пакистане.
"Эта крупная соль имеет уникальный цвет, потому что не является чистым хлоридом натрия (NaCl), как поваренная. Вместо этого гималайская соль состоит из 94-98% хлорида натрия, наряду с десятками других минеральных примесей в небольших количествах - кальция, калия, магний и многих других. Эти примеси являются причиной мягкого розового оттенка, а не чистого белого цвета как у поваренной соли или мутного белого, как у морской", - пишет издание Organic Facts.
Преимущества гималайской солиСуществует множество претензий в отношении потенциальной пользы для здоровья гималайской соли, включая ее способность укреплять кости, регулировать уровень воды в организме, улучшать циркуляцию крови и баланс рН, но существует недостаток научных данных, подтверждающих это.
Тем не менее, гималайская соль лучше, чем традиционная, потому что она с меньшей вероятностью содержит токсины или опасные примеси. Эта соль считается «природной» формой соли, так как она добывается вручную, и не подвергается какой-либо обработке, действию противослеживающих агентов и других химических веществ, которыми можно обрабатывать поваренную соль.
Осторожность в использовании солиНесмотря на непроверенные утверждения о пользе для здоровья, связанной с гималайской каменной солью, умеренность употребления любого сорта соли является ключевой для здоровья. Наконец, используйте только гималайскую соль, купленную у надежных и проверенных производителей.
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