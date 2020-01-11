Названы полезные и вредные стороны отказа от молока
Отказ от молока является одной из актуальных тем в области питания, все больше людей сегодня принимают такое решение. Но если вы тоже решили отказаться от молока, подумайте как следует об этом выборе, поскольку он может приносить не только пользу, но и вред.
Положительные эффекты. Хотя многие медицинские эксперты называют молочные продукты очень важной частью рациона питания, отказ от их употребления может оказывать определенное положительное влияние на здоровье.
Снижение вздутия. Зачастую взрослым людям бывает трудно переваривать молочные продукты, их потребление вызывает у них типичные симптомы несварения. Исключение молока из повседневного питания может стать решением проблемы вздутия и бурления живота.
Здоровая кожа. Многие дерматологи, когда их посещают пациенты с сильными угрями, назначают в качестве терапии, помимо лекарств, отказ от молочных продуктов. Такое решение объясняется тем, что сывороточный белок в молоке может действовать в организме как провоспалительный компонент, усугубляя проблему прыщей.
Вредные стороны. Многие врачи высказывают решительное несогласие с тем, что люди, не страдающие непереносимостью молока, должны отказываться от него. Исключив молочные продукты из рациона, можно столкнуться с негативными последствиями для здоровья, считают они.
Снижение иммунитета. Молочные продукты являются важным источником витамина В12, который играет важную роль в укреплении иммунитета и стойкости организма перед инфекциями. Удалив молочные продукты из своего рациона, вы с большой вероятностью начнете страдать от снижения иммунной защиты, и будете чаще болеть.
Недостаток питательных веществ. Молочные продукты являются богатым источником витаминов, таких как витамин B12, B1, B2, B6, витамин D, E, A, белки, фолат и кальций. Эти питательные вещества важны для здоровья костей, плотности мышц. Если вы полностью удалите молочные продукты из своего питания, у вас может возникнуть дефицит вышеуказанных питательных веществ.
Трудности с похудением. Отказ от молочных продуктов может привести к тому, что попытки худеть окажутся неудачными. Также может оказаться проблематичным поддерживать вес после похудения. Молоко дает организму белок, витамины и минералы, поддерживающие активный метаболизм. Кроме того, при отказе от молока люди часто начинают употреблять продукты с высоким содержанием калорий как замену молочным продуктам, сообщает Times Now.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие мифы о молоке были разоблачены врачами.
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