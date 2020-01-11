5 простых советов для обретения стройного тела и плоского живота, которые дают специалисты
Людям, которые мечтают о стройной фигуре и плоском животе, специалисты рекомендуют учиться расслабляться, правильно распределять нутриенты в питании, есть больше клетчатки, а также дают другие, достаточно простые в исполнении советы. Их опубликовал Focus.de.
Научитесь расслабляться. По данным исследования, опубликованного в журнале «Психосоматическая медицина», в брюшном жире содержится в четыре раза больше рецепторов гормона кортизола, чем в жире других мест тела. Это означает, что в ситуации стресса жир будет мигрировать в ваш желудок быстрее, чем в другие области тела, объяснили научные специалисты. Поэтому важно уметь противостоять стрессу - регулярно делайте физические упражнения, медитировать во время стрессовых периодов и искать общения с людьми, с которыми психологически комфортно.
Правильно распределяйте нутриенты. Распределение углеводов (сложных), белков и жиров в ежедневном рационе должно отвечать пропорции 50:30:20. По словам диетолога Дианы Липсон-Бердж, данное соотношение эффективно помогает контролировать голод, сытость, жир на животе и вес. Углеводы специалист советует потреблять из овощей, фруктов, бобов и цельного зерна, белок – из орехов или постного мяса, жир - из оливкового и льняного масел, семги, грецких орехов.
Укрепляйте мышечную массу. Исследование с участием более 10 000 человек, опубликованное в журнале «Ожирение», показало, что наращивание мышечной массы является важным фактором для обретения плоского живота.
Ешьте больше клетчатки. Клетчатка замедляет пищеварение и продлевает чувство сытости. Согласно имеющимся данным, увеличение потребления клетчатки на дополнительные 10 граммов в день эффективно сокращает накопление жира в области живота. 10 граммов клетчатки можно получить с половиной авокадо, 3/4 чашки черной фасоли, 3/4 чашки каши из цельного зерна, одним большим яблоком.
Спите достаточно. Согласно данным, опубликованным в журнале Sleep, сон в течение 6-7 часов каждую ночь, помогает поддерживать стройность и уберечь живот от лишнего жира. Участники исследования, которые спали в течение 5 часов или менее, а также более 8 часов, имели более высокие уровни жира на животе (и повышенный риск диабета 2 типа), чем те, кто спал в течение 6-7 часов.
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