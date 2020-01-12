«Обладают противораковыми свойствами»: доктор Мясников рассказал о пользе бобовых
Известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал о невероятно большом потенциале пользы для здоровья различных бобовых. По его словам, их потребление дает противораковый эффект.
Врач-кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников настоятельно рекомендует россиянам при отсутствии индивидуальных противопоказаний включать в рацион бобовые.
Фасоль, горох, чечевица и другие культуры этого ряда обеспечивают организм всем необходимым - жирами, углеводами, белками и клетчаткой.
«Ценность бобовых настолько высока, что человек может годами питаться только ими. Содержание растительного белка в бобовых огромно, также в их состав входят полиненасыщенные жиры, по пользе которых они уступают только рыбе», - поделился мнением доктор Мясников.
Врач добавил, что бобовые обладают противораковыми свойствами, этот их эффект связан с высоким содержанием клетчатки. Употребление больших объемов клетчатки снижает риск рака толстого кишечника, пояснил Мясников. Помимо этого, клетчатка уменьшает вероятность инсульта и инфаркта у курильщиков и алкоголиков, - причем, очень существенно, до 50%.
Доктор Мясников высказался о том, что наиболее полезен для здоровья такой вид бобовых, как зеленая стручковая фасоль. Он заметил, что зеленая стручковая фасоль, как н брокколи, - это настоящие рекордсмены по богатству ценных микроэлементов.
«По содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов стручковая фасоль не уступает и даже превосходит такие популярные здоровые продукты, как красное вино, темный шоколад, кофе и чай», - поделился Александр Мясников.
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