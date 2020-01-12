«Обладают противораковыми свойствами»: доктор Мясников рассказал о пользе бобовых

«Ценность бобовых настолько высока, что человек может годами питаться только ими. Содержание растительного белка в бобовых огромно, также в их состав входят полиненасыщенные жиры, по пользе которых они уступают только рыбе», - поделился мнением доктор Мясников.

«По содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов стручковая фасоль не уступает и даже превосходит такие популярные здоровые продукты, как красное вино, темный шоколад, кофе и чай», - поделился Александр Мясников.