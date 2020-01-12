Названы 6 оздоровляющих кишечник продуктов и 3 продукта, опасных для него

«Люди, которые регулярно едят нездоровую пищу, становятся более восприимчивыми к кишечным заболеваниям. Неправильные продукты могут содействовать размножению вредных бактерий в кишечнике, тогда как здоровые продукты, наоборот, помогают их уменьшать», - приводится на портале мнение экспертов.

Следующих пищевых ингредиентов специалисты советуют избегать.Бактерии также любят сахар, и те люди, которые едят много продуктов с добавленным сахаром, имеют повышенный риск столкнуться с кишечными расстройствами.Всевозможные колбасные, а также вяленые, копченые переработанные мясные продукты ВОЗ отнесла к списку канцерогенных веществ, повышающих риск развития колоректального рака (рак кишечника). Если и есть мясо, только натуральное, - и не более 500 граммов в неделю.Будьте осторожны с маргарином и майонезом – эти продукты могут напрягать кишечник.Следующие продукты, напротив, оздоровляют кишечник.Бобовые и овощи – источник пищевых волокон, особенно эффективно улучшающих состояние слизистой оболочки кишечника.Эти фрукты содержат много инулина, также относящегося к пищевым волокнам. Инулин оказывает благотворное влияние на рост противовоспалительных кишечных бактерий.Ее ненасыщенные жирные кислоты усиливают выработку слизи, которая способствует быстрому продвижению кишечных масс, защищает от запоров и воспаления.В них содержатся вещества, вызывающие набухание, которые служат питанием кишечным бактериям. Те, в свою очередь, образуют жирные кислоты с короткой цепью, защищающие слизистую оболочку кишечника от повреждений.В процессе охлаждения в картофеле образуется устойчивый крахмал, при усвоении которого выделяется масляная кислота. Подобно короткоцепочечным жирным кислотам, она снабжает клетки кишечника энергией и тем самым стимулирует рост слизистой оболочки кишечника.он содержит важные волокна и ценные углеводы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная и внезапная боль в животе может быть сигналом смертельно опасного заболевания кишечника.