Рак головного мозга - агрессивный и практически неизлечимый
Для большинства видов рака сегодня медицина может обещать высокие показатели излечения или, по крайней мере, многие годы без симптомов. Однако некоторые опухоли противостоят любой терапии: они быстро и агрессивно растут или появляются только тогда, когда их уже нельзя остановить. Среди них - рак головного мозга.
Злокачественная глиобластомаРак мозге встречается редко - он составляет менее двух процентов всех злокачественных опухолей. Есть несколько подвидов с очень разными скоростями распространения. Например, у детей, которые поражаются относительно часто, опухоли отличаются от взрослых. Показатели эффективности лечения достигают более 90%. У взрослых наиболее распространенной опухолью головного мозга является злокачественная глиобластома - и здесь все очень плохо с выживаемостью.
Почему рак так агрессивен?
"Глиобластомы быстро растут, в среднем эта опухоль удваивается в размере каждые 50 дней. Рак растет так быстро, что даже кровеносные сосуды не могут успевать за транспортировкой крови внутрь: ядро глиобластомы умирает, но рак продолжает размножаться", - пишет издание Focus.
Влияет ли образ жизни на риск возникновения рака головного мозга?Это один из немногих видов рака, когда факторы образа жизни не влияют на развитие опухоли.
ВыживаемостьПятилетняя выживаемость для всех опухолей головного мозга составляет чуть более 20%, при этом глиобластомы демонстрируют значительно худшие прогнозы - около пяти процентов. Среднее время выживания составляет 15 месяцев с момента постановки диагноза.
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