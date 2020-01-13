Вредные для сексуальной жизни привычки
Многочисленные исследования показывают, что секс очень полезен для нашего здоровья. Однако некоторые привычки идут во вред сексуальной жизни и снижают ее качество.
Неправильное питание. Нам нужна отличная физическая форма для того, чтобы быть на высоте в спальне. Но всякие вредные углеводы из сладостей, пасты, фастфуда и тому подобных продуктов плохо отражаются на сексуальной жизни. Избыток углеводов снижает уровень тестостерона - именно от показателя этого гормона и зависит качество нашей сексуальной жизни. Также употребляйте меньше жареного, так как в нем содержатся трансжиры, которые снижают мужское и женское либидо. Налегайте на овощи и фрукты, морковный сок, сок сельдерея и граната, которые полезны для кровообращения.
Оральные контрацептивы. Принимающие эти таблетки женщины значительно чаще сталкиваются с расстройствами и проблемами сексуальной жизни, их интерес к ней снижается, уменьшается и уровень возбуждения.
Курение. У него масса отрицательных свойств для здоровья целиком, как и для сексуальной жизни. Отказ от сигарет и избыточного количества алкоголя идет на пользу всему здоровью целиком. Курение часто делает мужчин импотентами, лишая их эрекции, у них возникает больше проблем с достижением оргазма. Сигареты увеличивают риск бесплодия.
Избыток секса. Парадоксальная, но научно обоснованная причина. Исследования показывают, что чрезмерное увлечение сексом снижает уровень возбуждения. Ограничьте количество половых контактов для того, чтобы сосредоточиться на создании подходящей и возбуждающей обстановки для интимных радостей. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий