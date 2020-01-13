Как снизить холестерин: советы по питанию
Холестерин представляет собой вещество, которое производится печенью и поступает в организм с продуктами. Он является важным компонентом в организме, так как входит в состав гормонов, оболочек клеток, тканей нервной системы, связывая и перенося белок как источник энергии для мышц скелета.
Наличие холестерина для организма вполне нормально и даже полезно. Но важно понимать, что избыточное его количество может навредить здоровью. Поэтому расскажем о том, что бы такого съесть, чтобы снизить уровень холестерина.
На что влияет холестерин
Высокий уровень холестерина увеличивает вязкость крови, начинают формироваться сгустки, которые крепятся к стенкам артерий и препятствуют нормальному кровотоку. Со временем бляшки покрываются соединительной тканью и могут полностью заблокировать проход артерии.
Это провоцирует такое явление, как ишемию, нарушающую питание тканей, обменные процессы. Это приводит к плохому поступлению кислорода. А нарушения в работе системы кровообращения чреваты опасными патологиями, например, стенокардией, плохим функционированием сосудов нижних конечностей, инсультом или инфарктом.
Почему повышается холестерин
Холестерин может быть повышен вследствие различных заболеваний. К ним можно отнести следующие болезни:
- гиперсекреция инсулина;
- ожирение;
- прием медикаментов определенной категории;
- гиподинамия;
- недостаточная выработка гормонов органами репродуктивной системы;
- длительное курение;
- проблемы в работе почек;
- избыточный вес в результате употребления в пищу большого количества вредной пищи;
- слабая двигательная активность и сидячий образ жизни;
- застой желчи и другие сбои в функционировании печени;
- недостаточная выработка гормонов щитовидной железы;
- сахарный диабет;
- неправильное питание;
- избыточное производство гормонов надпочечниками.
При наступлении 20 лет и каждый год после следует сдавать кровь на уровень холестерина. Если уже в молодом возрасте повышенные показатели, то медики рекомендуют изменить питание и образ жизни. А если игнорировать эти цифры, то это может привести к летальному исходу.
Как контролировать холестерин
Есть несколько основных методов, которые помогут держать уровень холестерина под контролем. Во-первых, следует придерживаться сбалансированного питания. Во-вторых, отказаться от всех вредных привычек. В-третьих, повысить норму «хорошего» холестерина. В-четвёртых, следует есть меньше сахара и в целом привести в норму вес. Также следует увеличить физическую активность, избегать стрессов.
Надо заметить, что это довольно общие рекомендации, которые применяются в здоровом образе жизни. Но это действительно работающие методы, которые помогли продлить жизнь не одной тысяче людей на всем свете.
Как снизить холестерин с помощью продуктов
Одним из главных методов, контролирующих холестерин, является диета. Ну, это строго говоря. На самом деле речь пойдёт о сбалансированном питании, которое позволит добиться своей цели.
Необходимо исключить из рациона мясо водоплавающих видов, свинины, сдобной продукции, колбасы и полуфабрикатов. Лучше включить в меню телятину, кролика, индейку, курицу. Есть можно молочные продукты, но низкой жирности. В рационе должен быть следующий баланс: 30-35% жиров, 10-15% белков и 50-60% углеводов.
В рационе разрешены только то количество ненасыщенных и насыщенных жиров, которое проконтролировал врач. Также стоит ограничить потребление большого количества сыра и куриных яиц.
Перечислим основных продукт, которые позволяют снизить уровень холестерина:
- авокадо;
- рыба жирная;
- виноград красных сортов;
- масло льняное;
- малина;
- чечевица;
- облепиха;
- овес;
- горох зеленый;
- морепродукты;
- чеснок;
- фасоль;
- фрукты и овощи в сыром виде;
- гранат;
- семена льна;
- капуста белокочанная;
- клюква;
- зелень;
- арахис;
- зеленый чай;
- черника;
- масло льняное;
- морепродукты;
- рябина черноплодная;
- соя;
- масло оливковое;
- морская капуста;
- клубника.
А вот для повышения «хорошего» холестерина следует есть ненасыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве есть в следующих продуктах:
- моркови;
- оливковом, миндальном и льняном масле;
- шиповнике;
- грибах в сушеном виде;
- крупах;
- шпинате;
- орехах;
- цитрусовых фруктах;
- хлебобулочных изделиях грубого помола;
- ягодах;
- рапсовом масле;
- дрожжах;
- перце болгарском.
Если вы будете следовать этим рекомендациям, то довольно скоро результат должен быть положительным.
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