Как снизить холестерин: советы по питанию

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Холестерин представляет собой вещество, которое производится печенью и поступает в организм с продуктами. Он является важным компонентом в организме, так как входит в состав гормонов, оболочек клеток, тканей нервной системы, связывая и перенося белок как источник энергии для мышц скелета.

Наличие холестерина для организма вполне нормально и даже полезно. Но важно понимать, что избыточное его количество может навредить здоровью. Поэтому расскажем о том, что бы такого съесть, чтобы снизить уровень холестерина.

На что влияет холестерин


Высокий уровень холестерина увеличивает вязкость крови, начинают формироваться сгустки, которые крепятся к стенкам артерий и препятствуют нормальному кровотоку. Со временем бляшки покрываются соединительной тканью и могут полностью заблокировать проход артерии.

Продукты

Это провоцирует такое явление, как ишемию, нарушающую питание тканей, обменные процессы. Это приводит к плохому поступлению кислорода. А нарушения в работе системы кровообращения чреваты опасными патологиями, например, стенокардией, плохим функционированием сосудов нижних конечностей, инсультом или инфарктом.

Почему повышается холестерин


Холестерин может быть повышен вследствие различных заболеваний. К ним можно отнести следующие болезни: 

  • гиперсекреция инсулина;
  • ожирение;
  • прием медикаментов определенной категории;
  • гиподинамия;
  • недостаточная выработка гормонов органами репродуктивной системы;
  • длительное курение;
  • проблемы в работе почек;
  • избыточный вес в результате употребления в пищу большого количества вредной пищи;
  • слабая двигательная активность и сидячий образ жизни;
  • застой желчи и другие сбои в функционировании печени;
  • недостаточная выработка гормонов щитовидной железы;
  • сахарный диабет;
  • неправильное питание;
  • избыточное производство гормонов надпочечниками.

Продукты

При наступлении 20 лет и каждый год после следует сдавать кровь на уровень холестерина. Если уже в молодом возрасте повышенные показатели, то медики рекомендуют изменить питание и образ жизни. А если игнорировать эти цифры, то это может привести к летальному исходу.

Как контролировать холестерин


Есть несколько основных методов, которые помогут держать уровень холестерина под контролем. Во-первых, следует придерживаться сбалансированного питания. Во-вторых, отказаться от всех вредных привычек. В-третьих, повысить норму «хорошего» холестерина. В-четвёртых, следует есть меньше сахара и в целом привести в норму вес. Также следует увеличить физическую активность, избегать стрессов. 

Надо заметить, что это довольно общие рекомендации, которые применяются в здоровом образе жизни. Но это действительно работающие методы, которые помогли продлить жизнь не одной тысяче людей на всем свете.

Как снизить холестерин с помощью продуктов


Продукты

Одним из главных методов, контролирующих холестерин, является диета. Ну, это строго говоря. На самом деле речь пойдёт о сбалансированном питании, которое позволит добиться своей цели.

Необходимо исключить из рациона мясо водоплавающих видов, свинины, сдобной продукции, колбасы и полуфабрикатов. Лучше включить в меню телятину, кролика, индейку, курицу. Есть можно молочные продукты, но низкой жирности. В рационе должен быть следующий баланс: 30-35% жиров, 10-15% белков и 50-60% углеводов.

В рационе разрешены только то количество ненасыщенных и насыщенных жиров, которое проконтролировал врач. Также стоит ограничить потребление большого количества сыра и куриных яиц.

Перечислим основных продукт, которые позволяют снизить уровень холестерина:

  • авокадо;
  • рыба жирная;
  • виноград красных сортов;
  • масло льняное;
  • малина;
  • чечевица;
  • облепиха;
  • овес;
  • горох зеленый;
  • морепродукты;
  • чеснок;
  • фасоль;
  • фрукты и овощи в сыром виде;
  • гранат;
  • семена льна;
  • капуста белокочанная;
  • клюква;
  • зелень;
  • арахис;
  • зеленый чай;
  • черника;
  • масло льняное;
  • морепродукты;
  • рябина черноплодная;
  • соя;
  • масло оливковое;
  • морская капуста;
  • клубника.

Продукты

А вот для повышения «хорошего» холестерина следует есть ненасыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве есть в  следующих продуктах:

  • моркови;
  • оливковом, миндальном и льняном масле;
  • шиповнике;
  • грибах в сушеном виде;
  • крупах;
  • шпинате;
  • орехах;
  • цитрусовых фруктах;
  • хлебобулочных изделиях грубого помола;
  • ягодах;
  • рапсовом масле;
  • дрожжах;
  • перце болгарском.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, то довольно скоро результат должен быть положительным.
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Как снизить холестерин: советы по питанию