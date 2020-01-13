Как снизить холестерин: советы по питанию

Холестерин представляет собой вещество, которое производится печенью и поступает в организм с продуктами. Он является важным компонентом в организме, так как входит в состав гормонов, оболочек клеток, тканей нервной системы, связывая и перенося белок как источник энергии для мышц скелета.





Наличие холестерина для организма вполне нормально и даже полезно. Но важно понимать, что избыточное его количество может навредить здоровью. Поэтому расскажем о том, что бы такого съесть, чтобы снизить уровень холестерина.





На что влияет холестерин





Высокий уровень холестерина увеличивает вязкость крови, начинают формироваться сгустки, которые крепятся к стенкам артерий и препятствуют нормальному кровотоку. Со временем бляшки покрываются соединительной тканью и могут полностью заблокировать проход артерии.





Это провоцирует такое явление, как ишемию, нарушающую питание тканей, обменные процессы. Это приводит к плохому поступлению кислорода. А нарушения в работе системы кровообращения чреваты опасными патологиями, например, стенокардией, плохим функционированием сосудов нижних конечностей, инсультом или инфарктом.





Почему повышается холестерин





Холестерин может быть повышен вследствие различных заболеваний. К ним можно отнести следующие болезни:





гиперсекреция инсулина;

ожирение;

прием медикаментов определенной категории;

гиподинамия;

недостаточная выработка гормонов органами репродуктивной системы;

длительное курение;

проблемы в работе почек;

избыточный вес в результате употребления в пищу большого количества вредной пищи;

слабая двигательная активность и сидячий образ жизни;

застой желчи и другие сбои в функционировании печени;

недостаточная выработка гормонов щитовидной железы;

сахарный диабет;

неправильное питание;

избыточное производство гормонов надпочечниками.





При наступлении 20 лет и каждый год после следует сдавать кровь на уровень холестерина. Если уже в молодом возрасте повышенные показатели, то медики рекомендуют изменить питание и образ жизни. А если игнорировать эти цифры, то это может привести к летальному исходу.





Как контролировать холестерин





Есть несколько основных методов, которые помогут держать уровень холестерина под контролем. Во-первых, следует придерживаться сбалансированного питания. Во-вторых, отказаться от всех вредных привычек. В-третьих, повысить норму «хорошего» холестерина. В-четвёртых, следует есть меньше сахара и в целом привести в норму вес. Также следует увеличить физическую активность, избегать стрессов.





Надо заметить, что это довольно общие рекомендации, которые применяются в здоровом образе жизни. Но это действительно работающие методы, которые помогли продлить жизнь не одной тысяче людей на всем свете.





Как снизить холестерин с помощью продуктов





Одним из главных методов, контролирующих холестерин, является диета. Ну, это строго говоря. На самом деле речь пойдёт о сбалансированном питании, которое позволит добиться своей цели.





Необходимо исключить из рациона мясо водоплавающих видов, свинины, сдобной продукции, колбасы и полуфабрикатов. Лучше включить в меню телятину, кролика, индейку, курицу. Есть можно молочные продукты, но низкой жирности. В рационе должен быть следующий баланс: 30-35% жиров, 10-15% белков и 50-60% углеводов.





В рационе разрешены только то количество ненасыщенных и насыщенных жиров, которое проконтролировал врач. Также стоит ограничить потребление большого количества сыра и куриных яиц.





Перечислим основных продукт, которые позволяют снизить уровень холестерина:





авокадо;

рыба жирная;

виноград красных сортов;

масло льняное;

малина;

чечевица;

облепиха;

овес;

горох зеленый;

морепродукты;

чеснок;

фасоль;

фрукты и овощи в сыром виде;

гранат;

семена льна;

капуста белокочанная;

клюква;

зелень;

арахис;

зеленый чай;

черника;

масло льняное;

морепродукты;

рябина черноплодная;

соя;

масло оливковое;

морская капуста;

клубника.





А вот для повышения «хорошего» холестерина следует есть ненасыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве есть в следующих продуктах:

моркови;

оливковом, миндальном и льняном масле;

шиповнике;

грибах в сушеном виде;

крупах;

шпинате;

орехах;

цитрусовых фруктах;

хлебобулочных изделиях грубого помола;

ягодах;

рапсовом масле;

дрожжах;

перце болгарском.





Если вы будете следовать этим рекомендациям, то довольно скоро результат должен быть положительным.