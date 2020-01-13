Доктор Сихам Маркет: людям с диабетом нужно пить ромашковый чай

«Ромашковый чай известен своим свойством понижать уровень сахара в крови. Он помогает уменьшить прогрессирование заболевания, даже если употреблять только чашку в день. Благодаря его приему снижается риск травмирования клеток поджелудочной железы из-за высокого уровня сахара в крови», - рассказал врач.

Специалист напомнил, что сахарный диабет развивается в связи с нарушением усвоения организмом глюкозы вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина. Если состояние не контролируется, его негативное влияние распространяется на головной мозг, почки, сердце, повышая риск развития патологий этих органов.Употребление ромашкового чая, считает доктор Сихам Маркет, является одним из способов держать диабет под контролем.Также этот напиток обладает другими преимуществами, - в частности, он улучшает общее самочувствие и повышает жизненный тонус, дает облегчение при тяжелых симптомах ПМС, активизирует обмен веществ и выведение токсических компонентов из организма. Кроме того, исследования показали, что ромашка содержит химическое вещество, которое помогает предотвращать размножение в организме раковых клеток, добавил доктор Сихам Маркет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему кардиологом рекомендуется употребление зимой холодной воды.