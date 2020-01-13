Кардиолог Хоссам Фаузи рассказал о пользе употребления зимой холодной воды

«Питье воды в целом полезно для сердца, и это особенно важно зимой, когда увеличивается жизненный цикл. Что касается холодной воды, она способствует передаче сигналов в кровеносные сосуды, артерии сердца, желудка, почек и печени, что увеличивает количество крови в этих областях. Кроме того, такая привычка обладает другими преимуществами для здоровья, включая удаление вредных веществ из организма и улучшение настроения», - публикуется мнение кардиолога в The Times Hub.

«Ученые доказали, что при регулярном употреблении охлажденной воды за неделю можно сжечь дополнительные 490 калорий. Результаты исследования, показавшего это, были опубликованы в Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ», - рассказал врач.