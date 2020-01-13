Кардиолог Хоссам Фаузи рассказал о пользе употребления зимой холодной воды
По словам египетского кардиолога Хоссама Фаузи, питье холодной воды зимой полезно для поддержания сердца, а также контроля веса и похудения. Идеальным вариантом врач считает питье охлажденной воды с лимоном.
Кардиолог Хоссам Фаузи напомнил, что зима – это неблагоприятный период для сердца. Люди с ишемической болезнью сердца, стенокардией, атеросклерозом, нередко страдают зимой от ухудшения самочувствия, так как холодная погода особым образом влияет на сосуды. Для профилактики сердечный нарушений в зимние месяцы специалист считает полезным пить достаточно холодную воду.
«Питье воды в целом полезно для сердца, и это особенно важно зимой, когда увеличивается жизненный цикл. Что касается холодной воды, она способствует передаче сигналов в кровеносные сосуды, артерии сердца, желудка, почек и печени, что увеличивает количество крови в этих областях. Кроме того, такая привычка обладает другими преимуществами для здоровья, включая удаление вредных веществ из организма и улучшение настроения», - публикуется мнение кардиолога в The Times Hub.
Хоссам Фаузи добавил, что идеальным вариантом является охлажденный напиток с лимоном. Его употребление будет насыщать организм витамином С, тем самым улучшая иммунитет, помогая ему бороться с воспалением и старением.
Еще одной преимущество холодной воды зимой – эффект похудения.
«Ученые доказали, что при регулярном употреблении охлажденной воды за неделю можно сжечь дополнительные 490 калорий. Результаты исследования, показавшего это, были опубликованы в Журнале клинической эндокринологии и обмена веществ», - рассказал врач.
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