Поход в кино назвали разновидностью тренировок
А все потому, что при просмотре множества фильмов ритм сердцебиения человека ускоряется. То же самое отмечается при выполнение целого ряда легких физических нагрузок.
По уровню влияния на наше здоровье посещение кинотеатра можно сравнить с легкими тренировками, как показало исследование ученых из Университетского колледжа Лондона. Они выяснили, что при просмотре фильмов уровень сердцебиения некоторых зрителей может вырасти так, как это наблюдается после 45 минут легких нагрузок. Организм кинозрителя реагирует на происходящее на экране и стимулирует мозг, вовлеченный в фильм. Необходимость длительное время фокусировать свое внимание тоже идет на пользу мозгу, как выяснили ученые.
Походы в кино повышают концентрацию и укрепляют память, так как человек длительное время смотрит в один большой экран, а не рассеивает внимание на множество других девайсов вроде смартфонов, планшетов и телевизора, как это происходит при просмотре кино дома. В ходе эксперимента 51 зритель фильма "Аладдин" носили специальные сенсоры, отслеживающие сердцебиение и кожную реакцию. В контрольной группе находились 26 человек, спокойно читающие книги.
Оказалось, что кинозрители провели 45 минут в полезной для сердца зоне сердцебиения от 40% до 0% от максимума. Для 30-летний это составляет от 95 до 160 ударов в минуту. Нормальным показателем в состоянии покоя являются 100 ударов в минуту. Того же самого эффекта можно достичь за счет легких аэробных упражнений вроде пеших прогулок или работы в саду. Результаты исследования публикует The Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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