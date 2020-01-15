Как можно снизить давление без лекарств. 7 проверенных способов
Высокое кровяное давление является серьезным риском для здоровья, оно повышает риск сердечных приступов и инсульта, а также аневризмы, снижения когнитивных функций и почечной недостаточности, - в конечном итоге, смерти. При этом большинство людей могут снизить свои показатели естественным путем без использования лекарств.
Быстрая ходьба. Регулярные занятия быстрой ходьбой по своей эффективности в деле снижения артериального давления практически равны использованию лекарственных препаратов. Интенсивная ходьба помогает сердцу более эффективно использовать кислород, уделять ей необходимо минимум 30 минут в большинстве дней недели.
Дыхание. Наши тела реагируют на напряжение, выпуская в кровь гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. Эти гормоны могут повышать частоту сердечных сокращений и сужать кровеносные сосуды, провоцируя скачки артериального давления. Но медленное дыхание и медитативные практики, такие как цигун, йога и тай-чи, эффективно помогают контролировать гормоны стресса и с ними - кровяное давление. На дыхательные упражнения нужно тратить по пять минут утром и вечером.
Продукты с калием. По словам профессора профилактической медицины в Школе медицины им. Файнберга Северо-Западного университета Линды Ван Хорн, употребление богатых калием фруктов и овощей является важной частью любой программы снижения артериального давления. Калий побуждает почки выделять больше натрия через мочеиспускание, а выведение натрия помогает снизить кровяное давление. В целом нужно стремиться получать от 2000 до 4000 мг калия в день, рекомендует Ван Хорн. Хорошими источниками калия являются апельсиновый сок, фасоль, горох, чернослив, изюм, бананы, картофель, помидоры.
Сокращение натрия. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует для снижения повышенного давления поддерживать потребление натрия в рационе не выше 1500 мг в сутки. Лучший способ сократить соль в своем питании – отказаться от употребления продуктов глубокой обработки, употреблять только цельные продукты и готовить пищу самостоятельно.
Темный шоколад. Он содержит флаванолы, которые помогают снизить кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды и усиливая кровоток. В среднем, регулярное употребление темного или горького шоколада может помочь снизить систолическое (верхнее) артериальное давление на 5 баллов, а диастолическое давление - на 3 балла.
Каркаде. Его употребление также является проверенным способом понижать высокое кровяное давление. Исследование ученых из Университета Тафтса показало, что взрослые люди с умеренно высоким кровяным давлением, которые ежедневно выпивали три чашки чая из гибискуса, смогли за шесть недель снизить свое систолическое давление на семь пунктов.
Музыка. Люди с повышенным давлением могут существенно облегчить свое состояние, если будут слушать музыку – в частности, классическую или любую другую расслабляющую их музыку по 30 минут в день. Установлено это было учеными из Университета Флоренции. Специалисты констатировали, что такой способ снятия симптомов болезни может в ряде случаев заменить людям с умеренной гипертонией аптечные препараты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о естественных способах, помогающих нормализовать уровень сахара в крови.
Оставить комментарий