7 естественных способов, помогающих нормализовать уровень сахара в крови
Хронически высокий уровень сахара в крови чреват в долгосрочной перспективе серьезным ущербом для всего организма: это может привести к развитию диабета и даже к смерти. Контролировать уровень сахара в крови помогают потребление клетчатки, воды и качественных жиров, а также физические упражнения и другие естественные способы.
Увеличить содержание клетчатки. Для предотвращения высокого сахара в крови старайтесь включать в свой ежедневный рацион как растворимые, так и нерастворимые волокна. Ягоды, орехи и семена, овощи – отличный способ употреблять больше клетчатки каждый день. Необходимо стремиться к тому, чтобы потреблять 40-50 граммов клетчатки на каждые 1000 калорий в ежедневном рационе.
Уменьшить количество чистых углеводов. Рацион с низким содержанием чистых или рафинированных углеводов снижает нагрузку на организм, уменьшает воспаление и снижает количество инсулина, необходимого для выработки энергии из пищи. Ежедневное количество быстро усваиваемых углеводов не должно превышать 50 граммов в день.
Употреблять высококачественный жир. Высококачественные полезные жиры необходимы для здоровья сердца, питания мозга и профилактики рака. Источниками таких жиров являются органические сырые орехи, куриные яйца, оливки и оливковое масло, авокадо, рыба.
Выполнять физические упражнения. Физические упражнения оказывают значительное влияние на чувствительность клеток организма к лептину. Когда организм становится чувствительным к лептину, снижается его потенциальная резистентность к инсулину и, следовательно, уменьшается риск развития диабета. При повышенном уровне сахара в крови механизмы сигнализации лептина нарушаются, и это может приводить к ускоренному росту жировой ткани.
Пить воду. При обезвоживании печень вырабатывает гормон, который повышает уровень сахара в крови. Когда вы восполняете потребность в жидкости, уровень сахара в крови снижается естественным образом. В некоторых случаях первым признаком того, что организму нужно больше воды, является чувство голода. Выпейте большой стакан воды и подождите 20 минут, чтобы понять, были ли вы и вправду голодны, или в организме был снижен уровень влаги.
Сопротивляться стрессу. Под влиянием стресса организм вырабатывает кортизол и глюкагон – оба гормона влияют на уровень сахара в крови, способствуя его увеличению. Контролировать уровень стресса хорошо помогают физические упражнения, медитация, йога, молитвы или техники релаксации. Эти методы могут уменьшить стресс и откорректировать проблемы выработки инсулина.
Достаточно спать. Для здоровья и хорошего самочувствия необходимо достаточное количество качественного сна. Неправильный режим сна, его дефицит могут уменьшать чувствительность организма к инсулину и способствовать увеличению веса. Для нормализации уровня сахара в крови спать по ночам нужно около 8 часов.
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