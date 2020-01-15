8 продуктов, которые могут естественно снижать давление
Людям в возрасте после 50 лет особенно важно включать в рацион продукты, защищающие от повышения давления и развития гипертонии. В списке таких продуктов йогурты, бананы, овсянка, чеснок, киви и другие.
После 50 лет вероятность развития гипертонии резко возрастает, что связано с изменениями в гормональной деятельности организма и формировании жировой ткани. Риск появления лишних килограммов и ожирения становится более весомым, как и риск метаболических нарушений и воспаления, опасного для сосудов и сердца.
В свою очередь, употребление некоторых продуктов позволяет естественным образом снижать давление.
Натуральный йогурт. Не слишком жирные молочные продукты являются отличным источником кальция, одного из основных компонентов,
борющихся с повышенным кровяным давлением. Порция натурального йогурта в 250-300 граммов дает около 30 процентов рекомендуемого количества кальция в течение дня.
Бананы. Бананы богаты калием: один банан среднего размера содержит около 420 миллиграммов, примерно 9 процентов рекомендуемой суточной дозы этого минерала. Бананы также богаты клетчаткой, улучшающей состояние кишечной флоры, влияющей, как теперь уже точно доказано, на работу всех главных систем в теле.
Свекла. Она отличается высоким содержанием окиси азота, благотворно влияющей на сосуды и снижающей кровяное давление. Исследования показали, что питье свекольного сока может помочь снизить систолическое артериальное давление на 4-5 пунктов.
Чеснок. По данным Национального института здоровья (NIH), соединение аллицин в чесноке снижает кровяное давление. Для повышения эффективности чеснока лучше всего сочетать его с продуктами, которые обладают мощными мочегонными и антиоксидантными свойствами – это поспособствует разжижению густой крови и улучшит состояние артерий.
Овсяная крупа. Употребление овсянки из цельной крупы – это очень эффективная мера в деле снижения повышенного холестерина, фактора развития атеросклероза и его последствий в виде гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно заключению ученых из университетов Таиба в Саудовской Аравии и Бенхи в Египте, овес в деле снижения «плохого» холестерина в крови дает эффект, сопоставимый с лекарствами.
Клетчатка. Лучшие продукты с высоким содержанием клетчатки – цельнозерновые. Они же – лучшие друзья сосудов и артерий. Исследования показали, что всего три порции цельнозреновых продуктов в день могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов.
Сайра. Согласно заключению российских специалистов из Института биофизики СО РАН и Сибирского федерального университета, благодаря употреблению консервированной сайры улучшаются работа сердца. Такой благоприятный эффект обеспечивается наличием в сайре большого количества полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Эти кислоты уменьшают воспаление, а также являются отличным источником витамина D , который помогает организму усваивать кальций и регулировать кровяное давление.
Киви. Специалисты из Университетской клиники Осло провели исследование, которое показало, что употребление трех киви в день может значительно снижать артериальное давление. Киви богаты антиокидантами – например, в одном плоде киви содержится примерно 40% дневной нормы витамина С. Также в киви содержится мощный каротиноид-антиоксидант, известный под названием лютеин, который эффективно помогает в борьбе с гипертонией.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стабилизировать давление помогает обычная морковка.
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