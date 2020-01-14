Снижает риск рака, стабилизирует давление: 6 особенно полезных свойств простой морковки
Морковь является одним из лучших продуктов, доступных зимой для укрепления здоровья. Этот скромный корнеплод обладает широким рядом полезных свойств, включая защиту от рака и болезней сердца, регуляцию сахара и инсулина в крови, сокращение брюшного жира.
Способствует здоровому зрению. Морковь очень богата каротином, который преобразуется в организме человека в витамин A, благотворно влияющий на состояние глаз и качество зрения. Кроме того, в моркови содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, защищающие сетчатку и хрусталик. Исследование, опубликованное в Американском журнале офтальмологии, показало, что у женщин, которые ели более двух порций моркови в неделю, риск развития глаукомы был на 64% ниже по сравнению с женщинами, которые ели менее одной порции.
Поддерживает иммунитет. Витамин С, присутствующий в моркови, жизненно важен для иммунной поддержки и заживления. Витамин А, который образуется благодаря морковному каротину, также поддерживает иммунную систему и играет важную роль в формировании и защите слизистых оболочек, которые действуют как барьеры, препятствующие проникновению микробов в организм.
Уравновешивает уровень сахара в крови. Растворимая клетчатка в моркови помогает регулировать уровень сахара в крови и инсулина, а также поддерживает здоровье пищеварительной системы. Для этого морковь нужно употреблять сырой или слегка приготовленной, в таком случае морковь имеет низкий гликемический индекс.
Помогает контролировать вес. Морковь на 88% состоит из воды. Плюс волокна. Эта комбинация повышает наполненность желудка, способствует быстрому и длительному насыщению, снижает тягу к сладкому. Также исследования показывают, что растворимая клетчатка в моркови помогает бороться с брюшным жиром.
Снижает риск рака. Антиоксиданты, содержащиеся в моркови, связаны со сниженным риском развития нескольких видов рака, - например, рак легких. Согласно данным Американского журнала клинического питания, у людей с высоким потреблением каротиноидных антиоксидантов риск развития рака легких снижен на 21%. Кроме того, вещества моркови эффективны для защиты от колоректального рака, рака простаты и лейкемии.
Стабилизирует артериальное давление. Калий в моркови играет ключевую роль в регулировании кровяного давления. Этот минерал уравновешивает уровень натрия и помогает выводить из организма избыток натрия и жидкости, что снимает давление с сердца. По этой же причине морковь полезна для избавления от отеков после слишком большого количества соленой пищи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах с каротиноидами, которые защищают от старения.
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