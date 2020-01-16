Натуральные средства от повреждений нервов и боли
Повреждения нервов могут вызывать сильную, длительную и мучительную боль. К счастью, существуют натуральные средства борьбы с ними, которые могут дополнить прописанные вам лекарственные препараты.
Одна порция жирной рыбы ежедневно. В таких видах рыбы, как форель, сардины или сельдь содержатся жирные кислоты Омега-3. По мнению исследователей, они могут предотвращать и лечить повреждения нервов. Докозагексаеновая кислота составляет основное содержание миелина - защитного слоя нервных клеток. Это как раз и есть жирная кислота Омега-3 и, которая содержится в жирной рыбе, так что употребляйте не менее одной порции ежедневно.
Акупунктура. На протяжении веков иглоукалывание используется в Азии для лечения множества расстройств и избавления от боли. Это искусство подразумевает введение в организм тонких игл в специфические зоны тела. Считается, что давление на эти точки может улучшить кровоток. А это приносит облегчение нервам и уменьшает степень их повреждений. Некоторые клинические исследования показывали более высокую эффективность иглоукалывания, по сравнению с плацебо. Если вам не совсем помогают лекарства, то будет не вредным попробовать и эту процедуру.
Лёгкие физические нагрузки. Совсем необязательно регулярно посещать спортзал и толкать тяжёлые штанги. Даже пешие прогулки или подъем по лестнице положительно влияют на циркуляцию крови и доступность кислорода для нервов, которая крайне важно в деле лечение их повреждений. Каждый день гуляйте не менее 10-15 минут, и это уже даст свой эффект.
Помните о том, что нервы критически важны для эффективного функционирования организма, они контролируют мышцы, регулируют дыхание, позволяют ощущать разные температуры. К повреждениям нервов помимо травм могут приводить и некоторые аутоиммунные болезни, диабет, дефицит питательных веществ в рационе и инфекционные заболевания. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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