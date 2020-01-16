Мозг и привычки: как сохранить память в 80 лет

Человеческий мозг является одним из самых важных органов. В числе его функционала память, которая может быть практически безграничной. Главное, заниматься её тренировкой. Что именно поможет сохранить живой ум и ясную память на старости лет, расскажем в нашем материале. Начинать надо уже прямо сейчас!





Занимайтесь спортом





Тренажёрный зал, бассейн, теннис, танцы, фитнес – выберете то направление, которое вам больше по душе. Те, кто регулярно занимаются физической активность, имеют больший объём мозга, лучший навыки мышления и хорошую память. Так что, стоит подключиться к спорту уже в молодом возрасте, чтобы в 80 и старше у вас не было проблем с памятью.





Будьте осторожны со сладким





Лучший источником энергии считаются углеводы, но не те, что содержатся в конфетах или булочках, а сложные. Больше всего ими изобилуют зерновые продукты, которые медленно высвобождают энергию и становятся для мозга «вечным двигателем». В том числе умеренное потребление сладкого может помочь сохранить память.





Придерживайтесь средиземноморского рациона





Средиземноморская диета признана самой полезной для мозга, а, следовательно, и памяти. Она включает в себя потребление свежих фруктов и овощей, здоровых жиров в виде масла и орехов, цельных злаков и рыбы. Также разрешается пить красное вино, но быть осторожным в его потреблении.





Гадайте кроссворды





Для людей важно тренировать свой мозг. Одним из самых полезных методов для памяти признаны кроссворд и судоку. Это позволяет развивать умственные способности, внимание, мышление и память. Особенно это скажется на мозге в будущем, то есть в старости.





Займитесь раскрасками





Раскраски для взрослых весьма полезное занятие для мозга и памяти. Привычка заниматься подобным делом усиливает приток крови к префронтальной коре, то есть части мозга, участвующей в решении проблем, ответственной за логику, внимание и памяти.





Занимайтесь сексом





Наслаждайтесь плотскими утехами ради сохранения памяти, как можно чаще и дольше. У пар среднего возраста, которые регулярно занимаются сексом, гораздо лучше с памятью, чем у тех, кто пренебрегает интимной жизнью.





Принимайте витамины





Здоровье мозга можно сохранить при помощи витаминов. В первую очередь речь идёт о витамине В12, из-за нехватки которого возникают тревожность, потеря памяти. Также важен витамин D, благодаря которому тоже можно поддерживать когнитивные функции.





Общайтесь с друзьями





Социальные связи очень важны для людей. Заведите пару-тройку постоянных друзей, с кем можно посещать музеи, ходить в кофейню, общаться, играть или заниматься спортом. Общение – вот залог грамотной работы головного мозга.