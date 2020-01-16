Продукты питания, за которые сердце скажет спасибо
Здоровое питание и образ жизни - лучшее оружие в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот 5 натуральных продуктов питания, которые нужно употреблять регулярно для укрепления сердца.
Йогурт. Он насыщен пробиотиками, антиоксидантами и здоровыми бактериями. Йогурт защищает сердце, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение и в целом стимулирует здоровье. Он также защищает от болезней десен, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых недугов.
Горох. Насыщен волокнами, которые прочищают артерии. У гороха также имеется потенциал помочь в деле похудения, тем самым уменьшив риск болезней сердца, связанных с лишним весом.
Киноа. Это великолепный источник овощного белка, помогающий сохранить здоровье сердца. В киноа в два раза больше волокон, чем в других злаках, они богаты мононенасыщенными жирными кислотами, которые полезны для сердца.
Помидоры. Являются богатейшим источником ликопина и витамина С, великолепно подходящими для сердца. Эти овощи также содержат волокна, избавляющие от вредных атеросклеротических бляшек и предотвращающие развитие атеросклероза.
Арбузы. Сочные и сладкие фрукты - прекрасный источник ликопина, антиоксидантов и волокон. Употребляйте арбузы не только для увлажнения но и для защиты от различных заболеваний сердца. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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