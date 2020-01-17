Врач объяснила, почему люди не могут перестать переедать и похудеть

«Получается такой порочный круг, который приводит к постоянному чувству голода и перееданию. Многие люди страдают от лептинорезистентности, не подозревая о том, что им необходимо сдать анализ на определение уровня лептина и, наконец, решить проблему», - заметила врач.

По словам специалиста, люди с проблемой переедания могут годами страдать от лептинорезистентности, не осознавая этого. Именно нечувствительность клеток к лептину не позволяет чувствовать насыщения, несмотря на достаточное количество пищи и калорий.Федосова пояснила, что в здоровом организме, после того, как человек употребляет пищу, повышается уровень лептина. Этот гормон «командует» аппетитом, регулирует энергетический обмен. Лептин производится в жировой ткани тела. Его задача – оповестить мозг о том, достаточно ли получено пищи для энергии, нужной организму. Повышение уровня лептина является сигналом мозгу о том, что еды больше не нужно. После того, как человек перестает есть, уровень лептина начинает падать, происходит ускорение метаболизма и сжигание запасов жира.Лидия Федосова рассказала, что в организме некоторых людей, несмотря на повышение уровня лептина после еды, рецепторы в мозге не реагируют на этот рост. Не получая нужных сигналов, мозг воспринимает ситуацию как дефицит калорий. Это порождает чувство голода, заставляющее человека употреблять пищу снова и снова, пишет Medical Note.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают потерять брюшной висцеральный жир.