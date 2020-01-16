Как потерять висцеральный жир: лучшие пять продуктов для уменьшения живота
Скрытый в брюшной полости висцеральный жир может провоцировать проблемы со здоровьем, даже если человек стройный. Существует минимум пять продуктов, употребление которых уменьшает запасы внутрибрюшного жира, об этом сообщает издание Express.
Специалисты Медицинской школы Гарварда отмечает, что висцеральный жир вырабатывает белки цитокины, которые могут вызывать воспаление - фактор риска сердечных заболеваний. Но, как показывают исследования, рацион с достаточно высоким содержанием белка может снизить уровень жира в брюшной полости и улучшить здоровье. Белок повышает уровень метаболизма и помогает удерживать мышечную массу – согласно наблюдениям, люди, которые едят больше белка, имеют тенденцию к снижению жира в области живота. В частности, было показано, что белок высвобождает гормон PYY, который заставляет нас чувствовать себя сытыми дольше.
Таким образом, продукты, которые являются очень хорошими источниками белка, могут избавлять от излишков вредного висцерального брюшного жира.
Рыба с белым филе. Треска, пикша, минтай, камбала, палтус содержат около 20-25 граммов белка в 100-граммовой порции. Такая рыба часто продается в разделе замороженных продуктов, довольно легко размораживается и достаточно быстро готовится. В блюдах такую рыбу лучше всего сочетать с жареной спаржей, салатом и отварным охлажденным картофелем.
Курица. В среднем 100 граммов вареной курицы содержат около 30 граммов белка. Особенно насыщенны белком куриные грудки.
Яйца. В яйцах и белки, и желтки содержат белок: яйцо среднего размера дает организму в целом около 6-7 граммов белка. Если вы начнете есть яйца по утрам, то заметите, что легко доживаете до обеденного перерыва, поскольку яичный завтрак обеспечивает длительное ощущение сытости.
Бобовые. Одна чашка (164 грамма) нута содержит около 14,5 граммов белка. Одна полная чашка (198 г) вареной чечевицы - примерно 17,9 граммов белка. Чашка фасоли (256 граммов) содержит около 13,4 грамма белка.
Другие высокобелковые бобы включают в себя горох, черные бобы, соевые бобы, фасоль пинто, морские бобы.
Греческий йогурт. Этот тип йогурта содержит в три раза больше белка, чем обычный йогурт. 200-граммовая порция даст организму около 20 граммов белка.
Другие способы уменьшить висцеральный жир
- Чтобы уменьшить висцеральный жир, также необходимо есть как можно больше зелени.
- Упражнения, которые могут увеличить частоту сердечных сокращений (например, плавание), являются одним из лучших способов улучшить здоровье, в том числе за счет уменьшения висцерального жира.
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