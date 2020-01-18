Проблема в голове: почему не удаётся похудеть?

Лишний вес чаще всего образуется из-за неправильного питания. И даже если ты включаешь в рацион всё, что требуется для похудения, не всегда удаётся это сделать. Ведь в том числе на это влияет психологический настрой. Иными словами, проблема при похудении может скрываться в собственной голове.





Почему именно не удаётся похудеть, рассказываем с психологической точки зрения.

Причина №1: бегство от реальности





Вы исправно худели на протяжении какого-то времени, но затем решили похвалить себя за очередной успех вкусным пирожным. Или даже не пытались скинуть лишний вес, а просто шли к холодильнику, с каждым разом откладывая избавление от ненавистных килограммов на мифический понедельник. Вместе с этим переедаете, пьёте алкоголь, курите или увлекаетесь компьютерными играми.





Это всё следствие необходимости защититься от всего. То есть ваш организм испытывает потребность сбежать от реальности и ничего с этим поделать нельзя. Например, не хочется с кем-то видеться или есть другая более глубокая психологическая причина, по которой вам не удаётся похудеть.





Причина №2: детство





Очень часто в психологии во всём винят детство. В похудении и вопросах питания это тоже может быть весомым доводом. Причём работает даже во взрослой жизни. Иными словами, с детства вас заставляют доедать до конца, вылизывать тарелку до блеска. Поэтому и будучи взрослым вы повторяете пищевое поведение из прошлого. Психологически перебороть такое очень сложно.





Причина №3: стресс





Подобный сценарий срабатывает и в отношении стрессовой ситуации. Вы можете вспомнить, когда и сколько вы весили. И однажды вспомните, что есть определённый вес, в котором вы застряли, а потом то худели, то полнели, но неизбежно возвращались к нему. Всё дело в голове: скорее всего, в тот момент вы испытали сильный стресс, после которого психика не даёт продвинуться и опуститься ниже определенного веса, так как боится повторения подобной ситуации.





Что делать?





Не столько интересен момент, когда вы потребляете еду. Необходимо проанализировать, что чувствуете в течение дня, недели, месяца, когда испытываете потребность в пище. Может быть, это страх, одиночество или дискомфорт.





Найдя чувство, которое заставляет вас есть, нужно постараться, чтобы оно не повторялось. Если точно не определить эмоцию, по которой вам не удается похудеть, то этого так и не удастся сделать. Научитесь себя контролировать, чтобы неприятные эмоции не становились причиной набора лишнего веса.