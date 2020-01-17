Диета с низким содержанием углеводов уменьшает жир в печени

Особенности исследования

Результаты исследования

«В этом 18-месячном интервенционном испытании средиземноморская / низкоуглеводная диета привела к большему снижению содержания жира в печени, чем диета с низким содержанием жиров, и полезные эффекты для здоровья были выше благоприятных последствий потери висцерального жира», - говорят исследователи.

Что такое средиземноморская диета?