Диета с низким содержанием углеводов уменьшает жир в печени
По мнению израильских ученых, тем, кто хочет уменьшить жировые отложения в печени, лучше попробовать средиземноморскую диету с низким содержанием углеводов, чем с низким содержанием жиров.
В исследовании, опубликованном в "Журнале гепатологии", ученые из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве в Израиле, вместе с коллегами из США и Германии, обнаружили, что средиземноморская диета оказала большее влияние на уменьшение жира в печени, сердце и поджелудочной железы по сравнению с обезжиренными диетами с аналогичным количеством калорий.
Особенности исследованияДля исследования команда случайным образом распределила 278 участников с ожирением на две группы. Одной группе дали средиземноморскую диету с низким содержанием углеводов, а другой - диету с низким содержанием жиров. Обе группы были проинструктированы соблюдать свои диеты в течение 18 месяцев. Затем ученые провели сканирование тела магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это сопоставило их жировые отложения до, во время и после 18-месячного испытательного периода, чтобы они могли анализировать влияние назначенных диет на распределение жира в организме.
Результаты исследования
«В этом 18-месячном интервенционном испытании средиземноморская / низкоуглеводная диета привела к большему снижению содержания жира в печени, чем диета с низким содержанием жиров, и полезные эффекты для здоровья были выше благоприятных последствий потери висцерального жира», - говорят исследователи.
Что такое средиземноморская диета?Несмотря на отсутствие строгого меню, сама диета обычно характеризуется большим количеством фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, яиц и рыбы, а также полезных жиров. Диета также известна тем, что защищает потребление бокала вина в день.
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