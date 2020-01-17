Немецкий диетолог Антье Галь назвал идеальные продукты для снижения давления

«Кроме того, следует употреблять льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, такую как лосось или скумбрия, поскольку содержащиеся в них жирные кислоты омега-3 защищают сосуды и снижают высокое кровяное давление», - добавил специалист.

«Продукты, которые следует уменьшать в рационе, а в лучшем случае избегать: готовые продукты, белая мука, продукты с большим количеством соли и сахара, твердые и насыщенные жиры, содержащиеся в чипсах, картофель фри и другие жареные продукты, красное мясо и колбасы. Кроме того, алкоголь. Он повышает кровяное давление и атакует клетки. Вот почему врачи советуют выдерживать как минимум четыре безалкогольных дня в неделю. Лучше, конечно, не употреблять алкоголь вообще», - констатировал эксперт.