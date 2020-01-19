4 изменения в завтраке, которые помогут активнее сжигать жир уже с утра

«Многие думают, что отказ от завтрака является ключом к потере веса, однако именно сытная пища, съеденная с утра, держит нас сытыми и позволяет не соблазняться перекусами в течение дня», - заметила диетолог.

«Если вы специально не придерживаетесь низкоуглеводной или кетодиеты, добавляйте в своей завтрак цельнозерновые низкокалорийные углеводы - это лучший способ пополнить свое тело после ночного голодания и обеспечить свой мозг и мышцы энергией», - дала совет специалист.

«Включите в свой завтрак 20 граммов белка хорошего качества. Пара яиц, греческий йогурт, лосось - все это простые способы повысить содержание белка в своем завтраке», - поделилась диетолог.

«Нарезанный помидор на тосте, тертый овощ, добавленный к блюдам из яиц, или овощ, смешанный с кашей, либо смузи дополнительно обогатит вас клетчаткой и витаминами», - подсказала эксперт.