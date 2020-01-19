4 изменения в завтраке, которые помогут активнее сжигать жир уже с утра
Уже утром за завтраком можно активизировать процессы жиросжигания и добиться лучших результатов в борьбе с лишним весом.
Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл заявляет: уже утром можно сделать несколько простых шагов, чтобы максимально снизить вес.
Специалист предложила внести несколько изменений в свои завтраки, об этом сообщило издание the Sun.
Баррел подчеркнула, что желающим похудеть завтракать нужно обязательно.
«Многие думают, что отказ от завтрака является ключом к потере веса, однако именно сытная пища, съеденная с утра, держит нас сытыми и позволяет не соблазняться перекусами в течение дня», - заметила диетолог.
Начинайте день с углеводов хорошего качества. В то время как многие люди верят в то, что углеводы могут испортить им фигуру, Баррелл констатирует: углеводы играют важную роль в начале дня.
«Если вы специально не придерживаетесь низкоуглеводной или кетодиеты, добавляйте в своей завтрак цельнозерновые низкокалорийные углеводы - это лучший способ пополнить свое тело после ночного голодания и обеспечить свой мозг и мышцы энергией», - дала совет специалист.
Ешьте белок. По словам диетолога, белок в начале дня - это отличный способ сохранить здоровье и стройную талию.
«Включите в свой завтрак 20 граммов белка хорошего качества. Пара яиц, греческий йогурт, лосось - все это простые способы повысить содержание белка в своем завтраке», - поделилась диетолог.
Добавляйте в завтрак немного фруктов и овощей. Баррелл говорит, что люди употребляют недостаточно фруктов и овощей, а добавление этих продуктов в завтрак может стать одной из мер, позволяющих изменить ситуацию.
«Нарезанный помидор на тосте, тертый овощ, добавленный к блюдам из яиц, или овощ, смешанный с кашей, либо смузи дополнительно обогатит вас клетчаткой и витаминами», - подсказала эксперт.
Есть хорошие жиры. Те жиры, которые поступают в организм из целого ряда продуктов, включая оливковое масло, авокадо, орехи, семена и арахисовое масло, обеспечивают его ключевыми питательными веществами и гарантированно продлевают ощущение сытости, дополнила свои советы Барелл.
Ранее портал MedikForum.ru писал о названных диетологом лучших простых способах похудеть.
Оставить комментарий