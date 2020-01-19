Диетолог Сьюзи Баррелл назвала лучшие простые способы похудеть без диет

«Растущее число исследований показывает, что когда мы ограничиваем свое питание отрезом времени в 8-10 часов в день и не едим в течение оставшихся 14-16 часов, это эффективно поддерживает контроль веса. Более длительные периодов времени без получения калорий способствуют активизации гормонов, которые регулируют жировой обмен в организме», - рассказала Баррелл.

«Чем более естественным является состояние пищи, которую вы едите, тем лучше для обмена веществ. Это означает, что в рационе должны присутствовать овощи и фрукты целиком, с неповрежденной кожей; филе рыбы, мяса и курицы, а также орехи, фрукты и натуральные йогурты, а не полуфабрикаты, печенье, батончики и пирожные», - сообщила Сьюзи Баррелл.

«Для сброса веса необходимо сокращать количество высококалорийных продуктов, а также продуктов с компонентами, нарушающими метаболизм. Когда мы увеличиваем общее потребление овощей, мы достигаем этой цели - чем больше мы едим салатов и овощей, тем ниже количество потребляемых калорий из вредных, слишком жирных или сладких продуктов», - поделилась эксперт.

«Всякий раз, когда мы покупаем еду вне дома, мы вместе с ней начинаем потреблять больше калорий и жира, чем потребляли бы с пищей, которую готовили самостоятельно из цельных продуктов бы для себя дома», - пояснила Сьюзи Баррелл.