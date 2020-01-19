Диетолог Сьюзи Баррелл назвала лучшие простые способы похудеть без диет
Простые изменения в образе жизни могут помочь максимизировать потерю веса и похудеть, - об этом сообщила ведущий австралийский диетолог Сьюзи Баррелл. Рекомендации специалиста опубликовало издание the Sun.
Ограничение времени дня, связанного с едой. По словам диетолога Сьюзи Баррелл, ограничение времени, в течение которого употребляется пища, является одним из лучших способов похудеть без диетических ограничений.
«Растущее число исследований показывает, что когда мы ограничиваем свое питание отрезом времени в 8-10 часов в день и не едим в течение оставшихся 14-16 часов, это эффективно поддерживает контроль веса. Более длительные периодов времени без получения калорий способствуют активизации гормонов, которые регулируют жировой обмен в организме», - рассказала Баррелл.
Употребление цельных продуктов. Цельными являются продукты, не подвергающиеся глубокой переработке, - это натуральные продукты, предназначенные для употребления в их естественном виде или для приготовления пищи. Диетолог констатирует: употребление в пищу цельных продуктов помогает избежать лишних калорий, жиров и вредных закусок.
«Чем более естественным является состояние пищи, которую вы едите, тем лучше для обмена веществ. Это означает, что в рационе должны присутствовать овощи и фрукты целиком, с неповрежденной кожей; филе рыбы, мяса и курицы, а также орехи, фрукты и натуральные йогурты, а не полуфабрикаты, печенье, батончики и пирожные», - сообщила Сьюзи Баррелл.
Есть больше овощей и фруктов. Добавление большего количества фруктов и овощей в рацион может обеспечить более быстрое похудение потерю, чем диета, утверждает специалист.
«Для сброса веса необходимо сокращать количество высококалорийных продуктов, а также продуктов с компонентами, нарушающими метаболизм. Когда мы увеличиваем общее потребление овощей, мы достигаем этой цели - чем больше мы едим салатов и овощей, тем ниже количество потребляемых калорий из вредных, слишком жирных или сладких продуктов», - поделилась эксперт.
Готовить самостоятельно. Приготовление собственной пищи, а не ее покупка помогает сократить количество потребляемых калорий, - и в конечном итоге похудеть.
«Всякий раз, когда мы покупаем еду вне дома, мы вместе с ней начинаем потреблять больше калорий и жира, чем потребляли бы с пищей, которую готовили самостоятельно из цельных продуктов бы для себя дома», - пояснила Сьюзи Баррелл.
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