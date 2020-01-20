Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета
По данным Американской диабетической ассоциации, пьющие кофе люди имеют более низкий уровень сахара и инсулина в крови. Пристрастие к ароматному напитку снижает риск развития диабета 2-го типа.
Особенности рациона оказывают непосредственное влияние на уровень сахара в крови. В тех случаях, когда клетки организма становятся резистентными к инсулину, или когда поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество инсулина особенно важно следить за тем, что потребляется в пищу, чтобы уровень сахара в крови не достигал опасного уровня.
Люди, которые страдают от диабета, могут извлечь выгоду из потребления черного кофе. Исследования показали, что такой кофе безопасен для людей с этим диагнозом и может помочь в профилактике диабета, сообщает издание Times Now.
По данным Diabetes.co.uk, кофе содержит полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами и помогающие предотвратить воспаление, ассоциированные с развитием диабета 2 типа. Благодаря употреблению черного кофе риск возникновения диабета 2 типа снижается на 9 процентов.
В свою очередь Американская диабетическая ассоциация констатирует, что люди, которые пьют кофе, имеют более низкие показатели сахара и инсулина в крови.
Почему черный кофе? Черный кофе без сливок или сахара является самым здоровым способом употребления кофе. Кофе с сахаром, сиропом, сливками или молоком содержит много калорий и углеводов и поэтому не рекомендуется людям с диабетом. Даже в обезжиренном молоке, как правило, содержится определенное количество углеводов (5 г углеводов на 100 г обезжиренного молока), что может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови, предупредили специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших противовоспалительных продуктах при диабете.
Оставить комментарий