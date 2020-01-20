5 проверенных способов, как побороть лень

Лень – довольно распространённое явление у людей разных возрастов. Ленятся все, но многие мечтают перебороть это состояние, чтобы работа делалась быстрее. Как это осуществить, рассказывает MedikForum.ru.





Высыпайтесь





Обрести силы поможет качественный сон. Для этого нужно спать не меньше восьми часов в день, обязательно засыпать до полуночи. Также в комнате должно быть достаточно темно и прохладно, то идеальные условия для сна.





Отдыхайте





Каждому человеку нужен отдых, ведь именно из-за переутомления обычно образуется лень. Если перегрузить себя работой, не высыпаться, не расслабляться и постоянно и делать, что работать, то желание прокрастинировать и лениться только будет расти. Прогулки, встречи с друзьями, спорт, походы в кино или кафе, а может просто лежание на диване – выбирайте удобный метод отдыха, чтобы разгрузить себя от повседневных задач.





Хвалите себя





За малейшие достижения необходимо себя поощрять. Лучше всего работают психологические вещи – например, похвалить добрым словом. Таким образом человек побеждает страх и неуверенность в себе. Тогда вы начнёте ценить то, что делаете, а это отличная борьба с ленью.





Занимайтесь спортом





Как бы это странно ни звучало, но спорт помогает бороться с ленью. После тренировок (не изнуряющих) обычно появляется прилив сил и бодрости. Физическая активность провоцирует выброс нейромедиаторов, ответственных за хорошее настроение и уменьшающих содержание в крови стресса – кортизола.





Учитесь новому





Для мотивации и борьбы с ленью отлично подходит такая методика. Нужно начать что-то изучать. Например, английский язык, кулинарные рецепты, новый вид спорта или другое хобби, которое вас увлечёт. Это будет доставлять удовольствие, а от лени не останется ни следа.