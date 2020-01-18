Специалисты назвали лучшие привычки для укрепления здоровья после 40 лет

«То, что вы делали довольно легко в свои 25-30 лет, - вечеринки по выходным, позднее засыпание, употребление алкоголя, нерегулярное питание, - оставляет после 40-ка четкие следы на лице. Формируются темные круги, появляются морщины, быстрее откладываются жировые отложения», - рассказали эксперты.

«Печень и кожа в этом возрасте уже не восстанавливаются так же быстро, как десять лет назад, и вы должны принять это во внимание. Отказ от алкоголя может действовать как фактор омоложения, за счет улучшения состояния этих органов», - констатируют специалисты.

«Поэтому избегайте сахара и особенно глюкозного сиропа, который содержится в большинстве сладостей, поскольку он дешевле сахара и обладает сильной сладостью. Глюкозный сироп более вреден, чем обычный сахар, и может особенно быстро привести к диабету», - предупредили врачи.

«Мужчинам старше 40 лет важно избегать стресса, есть обезжиренные продукты, хорошо спать. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний возникают из-за факторов, на которые мужчины вполне способны влиять, - это курение, диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина», - поделились медики.