Исследование: гранат обладает доказанным антивозрастным эффектом
Считающийся одним из самых полезных фруктов в мире, гранат содержит полифенолы и антиоксиданты, которые помогают справиться с различными проблемами со здоровьем - от высокое кровяное давление до атеросклероза. Предыдущие исследования показали, что употребление граната может помочь замедлить процесс старения, а новая работа ученых нашла соединение в плодах, которое может быть причиной его антивозрастного действия.
Исследование является первым в истории клиническим исследованием на людях, предлагающим добавление уротилина А для проверки его антивозрастного действия. Это соединение влияет на здоровье митохондрий и клеток, его получают из граната некоторых и других продуктов. Было показано, что этот метаболит стимулирует митофагию - целенаправленную деградацию поврежденных митохондрий - и улучшает здоровье мышц.
«В настоящее время нет эффективных решений для лечения возрастного снижения мышечной функции, кроме месяцев физических упражнений. Это важная первая клиническая проверка, которая показывает, что уролитин А может быть многообещающим решением для управления здоровыми мышечными функциями во время старения», - сказал Роджер Филдинг, профессор Университета Тафтса, который не принимал участия в исследовании.
Проблема потери мышечной массыИсследователи пришли к выводу, что уролитин А может оказывать омолаживающее действие, улучшая функции митохондрий. Результаты показали, что уролитин А стимулирует митохондриальный биогенез - процесс, посредством которого клетки увеличивают митохондриальную массу - так же, как и физические упражнения. По словам исследователей, уролитин А является единственным известным соединением, способным восстановить способность клеток рециркулировать дефектные митохондрии.
У молодых людей этот процесс происходит естественно. Однако с возрастом его организм начинает терять энергию, чтобы очистить оставшиеся дисфункциональные митохондрии, что в конечном итоге может привести к ослаблению тканей и саркопении - потере мышечной массы.
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