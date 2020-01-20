Исследование: гранат обладает доказанным антивозрастным эффектом

«В настоящее время нет эффективных решений для лечения возрастного снижения мышечной функции, кроме месяцев физических упражнений. Это важная первая клиническая проверка, которая показывает, что уролитин А может быть многообещающим решением для управления здоровыми мышечными функциями во время старения», - сказал Роджер Филдинг, профессор Университета Тафтса, который не принимал участия в исследовании.

Проблема потери мышечной массы