Возможные причины падения интереса к сексу
Усталость, стресс и неправильное питание относятся к наиболее распространенным причинам снижения либидо. Если вы столкнулись с этой проблемой, для начала нужно понять причину, а потом уже искать ее решение.
Усталость. Если вы часто ощущаете усталость к концу дня, вам не захочется заниматься сексом с партнёром. Нехватка сна тоже может оказывать негативное воздействие на сексуальные желания, как показывают исследования.
Стресс. Избыток психологического давления на работе приводит к росту уровня гормона стресса кортизола. А высокий кортизол подавляет тестостерон и производство других гормонов, убивая настроение.
Депрессия. Эта и многие другие психические болезни крайне негативно воздействуют на либидо. Причиной его снижения может быть и приём мощных антидепрессантов.
Проблемы с щитовидной железой. Исследования показывают, что нарушение щитовидной железы или падение уровня щитовидных гормонов воздействует негативно на сексуальное желание. Гипотиреоидизм нарушает метаболизм, что замедляет производство половых гормонов.
Недостаток спорта. Малоактивный образ жизни, лишний вес, психологический стресс - все это влияет на производство гормонов, и особенно тестостерона и эстрогена. А тестостерон важен именно для либидо.
Нездоровое питание. Исследования показывают, что сбалансированная диета повышает сексуальное желание. Потребление жареной и соленой пищи приводит к вздутию и убивает сексуальное желание.
Низкая самооценка. Если вы просто не уверены в собственной привлекательности, и постоянно об этом думаете, то вам не захочется заниматься сексом. Низкая самооценка или нехватка любви к самому себе напрочь убивает сексуальное желание.
Обезвоженность. Нехватка жидкости в организме разрушительно воздействует на либидо. Из-за обезвоженности возникают головные боли, так что заниматься сексом не хочется. Кроме того, обезвоженность провоцирует сухость влагалища, что делает половое сношение некомфортным. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий