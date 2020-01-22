Эндокринолог Юрий Потешкин: любителям кето-диеты грозят заболевания поджелудочной железы и отказ почек
Различные вариации кето-диет, то есть рациона питания с минимумом углеводов, сегодня в моде как никогда. Однако их нельзя назвать безопасными, а быстрое похудение может серьезно подкосить здоровье. Эксперт по обмену веществ, врач-нейроэндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин рассказывает о плачевных последствиях для здоровья, к которым могут привести кето-диеты.
"Когда я слышу, что человек 3 года «сидит» на одном мясе, тем более красном, жирном, мне как врачу хочется посмотреть его анализы. Дело в том, что различные исследования неоднократно показали: при кетопитании повышается мочевая кислота. Причем, даже при отсутствии большого количества белка. Поэтому жестким противопоказанием для кетодиеты является наследственная предрасположенность к подагре. Кстати, напомню, что самое неприятное последствие подагры это даже не боли в суставах, а прогрессирующее поражение почек вплоть до их отказа", - рассказывает врач в интервью КП.Но почему те, кто придерживает кето-диеты сообщают, что чувствуют себя лучше? Фактически, лишая организм необходимого количества углеводов, человек вгоняет тело в состояние хронического стресса. И реакция на этот стресс индивидуальна. Кто-то будет чувствовать усталость и вялость, а кто-то - повышенную концентрацию вниманию. Однако независимо от индивидуальных особенностей, пребывание в состоянии хронического стресса оказывает на организм крайне негативное влияние в долгосрочной перспективе.
"Наиболее неблагоприятно такая нагрузка может сказаться на желчном пузыре, поджелудочной железе, печени. Выдержать долгую кетодиету без тяжелых последствий, заболеваний желудочно-кишечного тракта могут только люди с идеально здоровыми органами пищеварения".
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