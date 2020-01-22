Эндокринолог Юрий Потешкин: любителям кето-диеты грозят заболевания поджелудочной железы и отказ почек

"Когда я слышу, что человек 3 года «сидит» на одном мясе, тем более красном, жирном, мне как врачу хочется посмотреть его анализы. Дело в том, что различные исследования неоднократно показали: при кетопитании повышается мочевая кислота. Причем, даже при отсутствии большого количества белка. Поэтому жестким противопоказанием для кетодиеты является наследственная предрасположенность к подагре. Кстати, напомню, что самое неприятное последствие подагры это даже не боли в суставах, а прогрессирующее поражение почек вплоть до их отказа", - рассказывает врач в интервью КП.

"Наиболее неблагоприятно такая нагрузка может сказаться на желчном пузыре, поджелудочной железе, печени. Выдержать долгую кетодиету без тяжелых последствий, заболеваний желудочно-кишечного тракта могут только люди с идеально здоровыми органами пищеварения".