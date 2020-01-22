Масло рисовых отрубей: снижает "плохой" холестерин и содержит много антиоксидантов
Масло из рисовых отрубей является источником мононенасыщенных жирных кислот и гамма-оризанола, которые могут помочь в снижении уровня липидов в крови и окислительного стресса. В этом исследовании изучалось влияние гамма-оризанола на некоторые маркеры крови.
Ученые из Университета Махидол в Таиланде изучили, может ли масло рисовых отрубей улучшить антиоксидантную активность у пациентов с гиперлипидемией. Предыдущие эксперименты показали, что это масло может помочь снизить уровень липидов и окислительный стресс благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот и гамма-оризанола. Команда оценила биологическую активность последнего, особенно в отношении липидных, антиоксидантных и воспалительных маркеров крови.
Особенности исследованияКоманда исследовала 59 участников - у всех из них была гиперлипидемия. Они были разделены на четыре группы, а именно: RBO1 (4000 единиц гамма-оризанола), RBO2 (8000 единиц гамма-оризанола), RBO3 (11000 единиц гамма-оризанола) и контрольную (соевое масло).
Гамма-оризанол включали в растительные масла (30 миллилитров на порцию), используемые для приготовления трех приготовленных блюд в день в течение четырех недель.
Исследователи провели антропометрические измерения и образцы крови, чтобы определить массу тела и его состав, а также параметры липидов, антиоксидантный статус и маркеры воспаления. Это было сделано до и после эксперимента.
РезультатыУчастники, которые употребляли масло рисовых отрубей, продемонстрировали значительное снижение уровней холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) с уровнями RBO2 и RBO3 на 11,8 и 12,2 процента соответственно. Ученые также выявили улучшение уровня антиоксидантов у лиц, получавших RBO, по сравнению с контрольной группой.
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