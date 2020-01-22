Плохой микробиом кишечника портит поведение детей
Проблемы с микробиомом кишечника могут объяснять некоторые нарушения в поведении ребенка. Проживающие в кишечнике бактерии влияют и на этот аспект развития человека, как показало новое исследование.
В последние годы десятки научных исследований подтвердили огромную важность для разных аспектов здоровья микробиома кишечника, то есть содружества бактерий, вирусов и грибков, которые проживают в желудочно-кишечной системе. От их количества и, прежде всего, разнообразия, зависит крепость работы иммунитета, защита от целого ряда болезней и, несложно представить, здоровье пищеварительной системы. Но теперь оказывается, что микробиом кишечника влияет не только на физиологическое, но на психологическое здоровье, и в частности, на детское поведение.
Исследователи выяснили, что если какие-то дети нипочём не желают слушаться родителей, несмотря на самые строгие предупреждения, то необходимо не ставить их в угол или подвергать другой дисциплинарной ответственности, а проверить качество их пищи и оценить разнообразие микроорганизмов, проживающих в желудочно-кишечный системе. Данное исследование затронуло детей в возрасте от 5 до 7 лет, только начинающих обучение в школе. Оно продемонстрировало связь между бактериями в кишечнике и поведением ребенка. Об этом сообщает The Health Site.
"Детство это формирующий период поведенческого и биологического развития, которое можно изменять к лучшему или к худшему с помощью опекунов или внешних условий, - рассказывает автор исследования, эксперт Университета Орегона в области микробиологии и статистики Том Шарптон (Tom Sharpton). -Траектория детского развития определяется генами ребёнка и внешними факторами, но также и сообществом микробов, которые проживают внутри их организма и на его поверхности, а также вокруг. В микробиоту кишечника входят около 10 триллионов микробиальных клеток от приблизительно 1 000 различных видов бактерий". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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