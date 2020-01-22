5 "безвредных" продуктов, отравляющих ваш организм

Переработанные мясные продукты

«При нагревании и обжаривании образуются нитрозамины, которые являются канцерогенными. Это касается, например, красных колбас», - рассказывает Даниэла Крел, диетолог из Баварского потребительского центра, в интервью изданию Focus.

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«Соль для отверждения нитритов в салями в сочетании с сыром создает опасные канцерогенные нитрозамины», - объясняет Даниэла Крел.