5 "безвредных" продуктов, отравляющих ваш организм
Если вы хотите оставаться молодым и быть в форме как можно дольше, вы не можете избежать здорового питания. Но многие даже не подозревают, насколько вредны некоторые продукты, даже те, которые кажутся самыми обычными.
Переработанные мясные продуктыХорошо известно, что колбасы не слишком полезны. Это связано с высокой долей насыщенных жиров, потребление которых приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но это еще не все.
«При нагревании и обжаривании образуются нитрозамины, которые являются канцерогенными. Это касается, например, красных колбас», - рассказывает Даниэла Крел, диетолог из Баварского потребительского центра, в интервью изданию Focus.Дым, который создается во время жарения и приготовления на гриле, вреден для здоровья. Он содержит полициклические ароматизаторы, которые также могут быть канцерогенными.
Тунец и рыба-мечРыба полезна для здоровья и должна быть в меню, по крайней мере, один или два раза в неделю из-за полезного содержания омега-3 жира и йода. Однако некоторые виды рыб сильно загрязнены ртутью, особенно рыба-меч и тунец.
Рис и рисовые продуктыРис считается легким и легко усваиваемым, но в белом рисе практически отсутствуют ценные ингредиенты. Поэтому более здоровый вариант - цельнозерновой рис, который богат клетчаткой, витаминами и минералами.
СВЧ попкорнГотовый попкорн, который вы кладете в микроволновку, практичен, но крайне вреден для здоровья. В зависимости от вида он содержит много соли или сахара, насыщенных жиров, трансжиров и усилителей вкуса, таких как диацетил. Даже небольшое его количество вредно для легких.
Замороженная пиццаОткройте картонную коробку и отправьте пиццу в духовку. Нет ничего проще, чем приготовление замороженной пиццы. Но в дополнение к высокому содержанию жира и калорий, в замороженной пицце есть много искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. Кроме того, пицца с колбасой салями представляет особый риск.
«Соль для отверждения нитритов в салями в сочетании с сыром создает опасные канцерогенные нитрозамины», - объясняет Даниэла Крел.
Ранее на Медикфорум мы писали о диете с низким содержанием жира.
Оставить комментарий