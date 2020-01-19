Диетолог Даниэла Крел рассказала, как минимизировать мышьяк в рисе во время готовки
Рис содержит много минералов и витаминов, но также может скапливать в себе мышьяк - опасный для здоровья тяжелый металл. Немецкий диетолог Даниэла Крел рассказала, как избавить рис от мышьяка во время приготовления почти наполовину, на 45 процентов.
Мышьяк естественным образом содержится в некоторых почвах, где выращивается рис. Токсичный металл накапливается в этой культуре. По словам Даниэлы Крел, диетолога из Баварского потребительского центра, при приготовлении риса нужно следовать двум правилам, которые позволяют минимизировать концентрацию мышьяка.
Первое: тщательно промывать рис водой. Мышьяк растворим в воде, констатирует диетолог. Даниэла Крел рекомендует не жалеть воды на промывание риса.
«Вы должны тщательно промыть рис под водой, прежде чем начать готовить его. Благодаря этому вы сможете уменьшить содержание мышьяка», - пояснила немецкий диетолог.
Второе: отваривать рис, используя воду в пропорции один к шести.
«Добавьте в кастрюлю после риса в шесть раз большее количество воды. Доведите рис до кипения и варите на медленном огне. После его приготовления слейте воду», - дала совет Даниэла Крел.
Диетолог заявила, что этот метод позволяет минимизировать содержание мышьяка в рисе на 45 процентов. Рекомендации специалиста опубликовал портал Focus.de.
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