Диетолог Даниэла Крел рассказала, как минимизировать мышьяк в рисе во время готовки

«Вы должны тщательно промыть рис под водой, прежде чем начать готовить его. Благодаря этому вы сможете уменьшить содержание мышьяка», - пояснила немецкий диетолог.

«Добавьте в кастрюлю после риса в шесть раз большее количество воды. Доведите рис до кипения и варите на медленном огне. После его приготовления слейте воду», - дала совет Даниэла Крел.