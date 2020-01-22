Диета с низким уровнем жира не поможет прожить дольше
Рацион с низким содержанием жира не поможет прожить дольше, как показало исследование. И если люди употребляют так называемые «пустые калории», содержащие небольшое количество жира, то они всё равно имеют повышенный риск преждевременной смерти.
Новое исследование опровергло популярный миф о пользе низкоуглеводных и низкожировых диет для увеличения продолжительности жизни человека. Распространение этого типа питания массово стартовало ещё в 1980-е годы, когда диеты с высоким уровнем жира и углеводов были прочно связаны с осложнениями для здоровья и повышенным риском смертности. Но теперь ученые из Гарвардского университета доказали, что простое поглощение меньшего количества углеводов и любых разновидностей жиров не увеличит автоматически продолжительность жизни.
Более того, те, кто получают это сниженное число углеводов и жиров от нездоровой пищи вроде так называемых «пустых калорий», в реальности, имеют повышенный риск смерти, по сравнению с населением в целом. По словам исследователей, не количество тех или иных нутриентов, а их качество играет определяющую роль в здоровье человека и его продолжительности жизни. То же самое касается жиров и углеводов. Конечно, никто не будет спорить с тем, что ограничение употребления таких высокоуглеводных продуктов питания, как хлеб, паста, злаки или пиво, а также жиров в виде красного мяса, молока и некоторых видов масел поможет потерять вес в краткосрочной перспективе. Но всё ещё ведутся научные споры о том, способствуют ли подобного рода диеты укреплению здоровья в долгосрочной перспективе.
Недавние исследования предположили, что так называемые кетогенные диеты, при которых почти полностью исключаются углеводы, не только ненадёжны, но и потенциально вредны именно в долгосрочной перспективе. Меньше известно о том, как на здоровье влияет рацион с низким содержанием углеводов и жира. Ответ на этот вопрос и получили исследователи, которые проанализировали информацию по более чем 37 000 взрослых американцев со средним возрастом в 49,7 лет. За период наблюдений скончались около 5 000 человек. Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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