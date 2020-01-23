3 способа добавить в свой рацион имбирь - лучший зимний суперфуд
Всегда иметь имбирь в холодильнике - хорошая привычка настоящего ЗОЖника. Ведь имбирь - настоящий универсал не только в плане пользы для здоровья, но и на кухне. Вот лучшие идеи, о том как разнообразить свое меню при помощи имбиря.
Имбирь известен как съедобное и лекарственное растение в Азии уже более 3500 лет. Бесчисленные витамины и минералы не только защищают от простудных инфекций, но и зарекомендовали себя как средство от головной боли и тошноты. Например, моряки привыкли жевать острые имбирные корни против укачивания.
Каша с имбирем и куркумойСначала отварите несколько кусочков имбиря с чайной ложкой измельченной куркумы в небольшом количестве растительного или коровьего молока. Процедите все это, и доведите до кипения снова с маленькой чашкой овсянки. С мелко нарезанными фруктами или орехами, это будет не только вкусно, но и полезно.
Салаты с заправкой из имбирного уксусаВсе, что вам нужно, это белый винный уксус, декоративная бутылка и, конечно, имбирь. Сначала его очищают, нарезают на мелкие ломтики и помещают в бутылку.
Затем белый винный уксус нагревают до температуры кипения и выливают на кусочки имбиря.
Плотно закройте бутылку и дайте настояться в течение 1-2 недель. При желании в имбирь также можно добавлять отдельные травы, такие как тимьян или базилик. Это обеспечивает еще более интересный вкус. Используйте полученный уксус вместе с полезными растительными маслами для заправки салатов.
Яблочно-имбирное варенье с корицейОсобенно в холодное время года яблочно-имбирное варенье с корицей является идеальным для приготовления тостов на завтрак.
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 1 чайная ложка свежего или молотого имбиря
- 1 чайная ложка корицы
- 1 пакет сахара
"Очистить и нарезать яблоки и имбирь. Довести до кипения в кастрюле вместе с джемом сахаром и чайной ложкой корицы. Измельчите все блендере, а затем готовьте на плите еще 5 минут, постоянно помешивая. Перелейте в банки для консервирования", - пишет издание Focus.
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