Для защиты от рака, диабета и болезней мозга: причины использовать черный перец ежедневно
Существует целый ряд причин для ежедневного использования черного перца в связи с его оздоровительными свойствами. Эта специя обеспечивает эффект профилактики рака и диабета, снижает уровень холестерина и поддерживает когнитивное здоровье.
Черный перец богат антиоксидантами. Некоторые виды рака, болезни сердца, воспаление и преждевременное старение могут вызываться действием свободных радикалов - нестабильных молекул, которые вызывают повреждение клеток. Пиперин, основное действующее вещество черного перца, обладает мощными антиоксидантными свойствами – он может предотвращать повреждение, которое способны вызывать в клеточных структурах свободные радикалы.
Обладает противовоспалительными свойствами. Хроническое воспаление является основным фактором для нескольких опасных состояний - артрита, рака, диабета и болезней сердца. Исследования на животных говорят о том, что пиперин может помочь в борьбе с воспалением.
Усиливает защиту от рака. За счет своей антиоксидантной способности черный перец воспринимается как противораковое средство. В исследованиях в пробирке пиперин замедлял пролиферацию клеток рака молочной железы, толстой кишки и простаты.
Улучшает контроль уровня сахара в крови. В журнале Endocrine были опубликованы данные исследования с участием 86 человек с избыточной массой тела, которым в течение восьми недель давали добавки с пиперином. В результате у добровольцев было зафиксировано значительные улучшение чувствительности к инсулину (показатель того, насколько хорошо удаляется глюкоза из крови).
Помогает снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина в крови связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, основной причиной смерти во всем мире. Исследователями было обнаружено, что черный перец может снижать уровень холестерина у животных.
Улучшает здоровье мозга. В экспериментах на крысах пиперин минимизировал образование амилоидных бляшек - плотных скоплений вредных фрагментов белка в головном мозге, которые, как считается, могут повреждать нейроны и провоцировать нейродегенеративные заболевания – деменцию, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Укрепляет кишечник. Дисбаланс в составе полезных и вредных кишечных бактерий связан с хроническими заболеваниями, нарушением иммунной функции и многими другими патологиями. Предварительные исследования показали, что черный перец может помочь увеличить количество полезных бактерий в кишечнике. Это происходит за счет того, что перец усиливает поглощение основных питательных веществ (например, кальция и селена), а также полезных растительных соединений (например, антиоксидантов, содержащихся в зеленом чае и куркуме).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что использование черного перца может быть хорошим способом контролировать кровяное давление.
Оставить комментарий