Участие в марафоне помогает бороться со старением

В последние годы отмечается снижение популярности марафона, но даже в 2020 году этот знаменитый забег в Лондоне собираются преодолеть полмиллиона человек. Новое исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology , показало, что преодоление марафонской дистанции может обратить вспять некоторые признаки старения. Исследователи из Университетского колледжа Лондона проследили за 138 впервые принимавшими участие в марафоне бегунами в возрасте от 21 до 69 лет. Учёных целенаправленно интересовали новички, а не те люди, которые усердно тренировались годами.У участников этого исследования не было каких-либо существенных нарушений здоровья, все записывались на участие в лондонских марафонах 2016 и 2017. Они не проходили через какие-то специфические программы подготовки, но участвовали в специальной программе тренировки для новичков марафона, которая в течение 17 недель подразумевает три пробежки еженедельно с увеличением их продолжительности. Всех участников исследования обследовали за 6 месяцев до марафона, а затем в течение трех недель после завершения сложнейшей дистанции. И это обследование дало совершенно неожиданный результат.Оказалось, что сосудистый возраст марафонцев сократился на 4 года. Когда люди стареют, то стенки артерий становятся более плотными и менее гибкими, из-за чего сердцу приходится более усердно работать для прокачивания крови по организму. И вот оказалось, что марафон позволяет заметно уменьшить эту ригидность артерий, что снижает риск инфарктов и инсультов. Более того, у участников марафона артериальное давление опустилось настолько, что можно было подумать, что они пьют сильнодействующие лекарства. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ