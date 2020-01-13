Забег на 2020 метров в честь нового года прошел в нижегородской Выксе
Обновленный общественный парк под названием «Лебединый рай» был открыт в городе металлургов после того, как здесь провели масштабные работы по благоустройству. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» жители Выксы сами смогли выбрать те объекты в городской среде, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.
Жители города металлургов выбрали городской парки, в котором теперь удобно и комфортно и заниматься физической культурой и спортом, и просто прогуливаться и сторонникам активного, здорового образа жизни, и просто горожанам.
Сыграло свою роль и то, что Выкса, наряду с еще тремя городами Нижегородской области, одержала в 2018 году победу во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», получив в качестве приза грант на благоустройство.
Общая стоимость выполненных работ составила 161 млн рублей.
Готовность парка принять первых посетителей и качество выполненных работ 13 декабря 2019 года оценили министр жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев в ходе своего визита в Нижегородскую область и глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Гости увидели, что у парка теперь появилась новая входная группа, благоустроители обновили танцевальную площадку и та стала всесезонной и многофункциональной, в парке проложена велороллерная трасса, которая также соединяет парк и городскую набережную, здесь же построены мост с ротондой и набережная Верхнего пруда, на котором теперь высится новое здание водной станции.
Именно здесь, в центральном парке «Лебединый рай» и прошел забег «Начни Новый год здОрОво». Участие в нем смогли принять все желающие, как спортсмены и сторонники здорового образа жизни, так и обычные взрослые, дети, – горожане.
Организовал забег Совет молодых металлургов АО «Выксунский металлургический завод».
Маршрут забега был проложен по центральной аллее и составил 2020 метров, тем самым отдавая символическую и приветственную дань наступившему году. Старт был дан от спортивного клуба «Русь», который находится по адресу город Выкса, ул. Ведерникова, д. 5.
В забеге приняли участие порядка двух сотен человек. При этом желающие смогли не только пробежаться, но и окунуться в проруби.
А на финише для всех участников был подготовлен горячий чай.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что открытие территории для физкультуры и отдыха в нижегородской Выксе отметили спортивным забегом.
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