Нутрициолог Мария Попова развенчала мифы о кофе: привыкание, гипертония, онкология
Мария Попова, автор популярного блога о здоровом питании и книги «Темная сторона ЗОЖ», нутрициолог, основатель проекта HealthNorms рассказала о мифах о кофе.
Кофе вызывает привыканиеВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не вносит кофеин в список ингредиентов, которые вызывают привыкание. Почему же многим так трудно отказаться от утренней чашечки кофе?
"Кофеин – это химическое вещество по своей структуре похожее на нейротрансмиттер аденозин - тот, что отвечает за торможение нервной системы. Из-за такой похожести кофеин связывается с рецепторами нервных клеток, занимая место, которое ему совершенно не предназначено: туда должна «сесть» молекула аденозина. То есть, кофеин – не педаль газа, а «антитормоз»", - цитирует Марию Попову издание КП.Поэтому, как только человек решает отказаться от утреннего бодрящего напитка, на него накатывает сонливость с самого утра.
Кофе провоцирует гипертонию
"Проанализировав большую статистику кофеманов, ученые обнаружили, что организм десяток тысяч людей никак не реагирует на большие дозы американо с утра".Это противоречило другому исследованию, где у любителей кофе давление было выше среднестатистического. Однако потом выяснялось, что всему виной было сильное волнение перед измерением, а не кофе. На сегодняшний нет никаких научных доказательств того, что употребление кофе вызывает повышенное кровяное давление или болезни сердца.
Кофе вызывает онкологиюВ кофе содержится акриламид - потенциально канцерогенное соединение.
"В обжаренном кофе присутствует в крайне малых дозах. Его пиковое значение приходится на начальную стадию обжарки. Затем, в процессе обжарки, его содержание падает до 20-30% от начального уровня. Рак был зафиксирован у крыс, получавших дозы акриламида, превышающие максимально возможные в продуктах питания человека в 1000- 10000 раз. Ну то есть, человек просто не способен выпить такое количество кофе, которое может его отравить".
Ранее на Медикфорум мы писали о советах против утренней усталости.
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