Нутрициолог Мария Попова развенчала мифы о кофе: привыкание, гипертония, онкология

Кофе вызывает привыкание

"Кофеин – это химическое вещество по своей структуре похожее на нейротрансмиттер аденозин - тот, что отвечает за торможение нервной системы. Из-за такой похожести кофеин связывается с рецепторами нервных клеток, занимая место, которое ему совершенно не предназначено: туда должна «сесть» молекула аденозина. То есть, кофеин – не педаль газа, а «антитормоз»", - цитирует Марию Попову издание КП.

Кофе провоцирует гипертонию

"Проанализировав большую статистику кофеманов, ученые обнаружили, что организм десяток тысяч людей никак не реагирует на большие дозы американо с утра".

Кофе вызывает онкологию

"В обжаренном кофе присутствует в крайне малых дозах. Его пиковое значение приходится на начальную стадию обжарки. Затем, в процессе обжарки, его содержание падает до 20-30% от начального уровня. Рак был зафиксирован у крыс, получавших дозы акриламида, превышающие максимально возможные в продуктах питания человека в 1000- 10000 раз. Ну то есть, человек просто не способен выпить такое количество кофе, которое может его отравить".