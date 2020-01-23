5 советов против утренней усталости
В условиях продолжительной темноты, многим людям становится сложнее вставать утром - они чувствуют усталость, поэтому совсем не хочется покидать теплую постель. Самое популярное решение - литры кофе. Но оно, в конечном итоге, часто усугубляет ситуацию. Вот 5 безопасных способов, чувствовать бодрость по утрам.
В течение следующих нескольких часов чрезмерное потребление кофеина может привести к обратным результатам - внутреннее беспокойство и нервозность столь же неудобны, как и усталость.
Больше не переставлять время будильникаКратковременное пробуждение и засыпание высвобождает в мозге гормоны, которые обычно возвращают тело в глубокий сон. Поэтому эксперты советуют, в крайнем случае, переставить будильник на 2-3 минуты позже, собраться с силами и встать.
Вода - "удар бодрости"Цикл бодорствования также требует времени для запуска. Вода, как внутрь, так и снаружи, может несколько ускорить этот процесс. Освежающий душ или, по крайней мере, холодная вода на вашем лице творит чудеса. Также следует выпить стакан воды сразу после пробуждения. Это не только предотвращает обезвоживание, но и прекрасно освежает.
РастяжкаКогда вы просыпаетесь, вы часто чувствуете себя окаменевшими. Конечности тяжелые, и нет никаких следов гибкости. Начинайте растяжку в постели - это может стать настоящим благом. Затем продолжите в течении 10 минут, когда окончательно проснетесь - целевые движения стимулируют кровообращение и выделяют эндорфины.
Таким образом, вы получите хорошее настроение.
Солнце и прогулкаСолнечный свет повышает выработку серотонина в организме. Это не только обеспечивает позитивный настрой, но и приводит к улучшению сна - и, следовательно, к увеличению энергии на следующий день. Поэтому так важно в короткие дневные часы зимой, быть на улице хотя бы полчаса.
Найдите правильную мотивациюНеважно, будет ли это спорт, звонок любимому человеку или вкусный завтрак. Любая привычка, которая делает вас счастливыми, может помочь вам быстрее проснуться.
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