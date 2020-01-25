Почему кофе вас не бодрит, а утомляет?
Кофе сам по себе не делает людей уставшими, все зависит от реакции организма на кофеин, и после напитка человек может ощущать не желанную бодрость, а сильное утомление, тревожность и проблемы со сном.
Большинство людей, употребляющих кофе ежедневно, делают это, чтобы увеличить свою энергию и улучшить свое внимание, способность концентрироваться. Кофеин объективно является наиболее употребляемым стимулятором в мире. Однако влияет он на всех неодинаково. Некоторые, например, могут выпить несколько чашек в течение дня и не испытывать сильного возбуждения. Другие могут ощутить побочные эффекты после употребления одной чашки кофе (чашка кофе в среднем содержит около 80-100 мг кофеина).
Поэтому не стоит удивляться, если кофе, который вы пьете, чтобы взбодриться, напротив, заставит чувствовать себя усталым, но при этом не способным расслабиться из-за постоянного напряжения. Почему же так происходит?
Кофеин влияет на аденозиновые рецепторы в мозге. Аденозин - это химическое вещество мозга, которое влияет на цикл сна и бодрствования: его уровень увеличивается во время бодрствования и уменьшается во время сна. Обычно молекулы аденозина связываются со специальными рецепторами в мозге, что замедляет его работу при подготовке ко сну. Однако кофеин, связываясь с молекулами аденозина, блокирует его. Таким образом, мозг оказывается не способен адекватно оценить уровень аденозина в организме, поэтому, например, в ситуации, когда нужно засыпать, человек не может уснуть. И наоборот, когда действие кофеина закончится, может возникнуть приступ сильной сонливости, и это может произойти в самое неподходящее время.
К кофеину развивается привыкание. У людей, которые регулярно потребляют кофе и другие напитки с кофеином, может развиться толерантность (привыкание). Это связано с его воздействием на рецепторы головного мозга и особенностями гормонального производства в организме. Например, эксперименты показывают, что люди, которые начинают пить кофе каждый день, спустя время перестают реагировать на него учащенным сердцебиением. Чтобы ощущать бодрящий эффект кофе, в его потреблении полезно делать перерывы.
Кофеин повышает уровень сахара в крови. Влияние кофе на уровень сахара в крови остается предметом споров для исследователей. Существуют данные о том, что соединения в кофе могут улучшать метаболизм глюкозы и снижать риск диабета 2 типа. В то же время известно, что существует и обратная реакция организма на кофеин, который может влиять на метаболизм глюкозы, приводя к повышению уровень сахара в крови. Люди с высоким уровнем сахара в крови могут испытывать головные боли, усталость, проблемы с концентрацией внимания, повышенную жажду или частое мочеиспускание, пока уровень сахара в крови не нормализуется.
Другие возможные негативные эффекты кофе. Употребление кофеина может способствовать развитию нарушений, влияющих на уровень энергии человека, его усталость и утомляемость.
Бессонница. Люди, которые пьют кофе во второй половине дня, или употребляющие много кофеина (не только с кофе), могут испытывать проблемы с засыпанием.
Тревожность. Кофеин в кофе вполне способен оказать неблагоприятное воздействие на психическое здоровье людей. Высокие дозы кофеина (более 400 мг в день) провоцируют нервозность. У людей с паническими расстройствами и депрессией высокие дозы кофеина могут вызывать связанные с тревогой симптомы.
Другие возможные негативные последствия употребления кофе включают в себя:
- повышенное беспокойство,
- головокружение,
- головные боли,
- обезвоживание,
- боль в животе,
- частое мочеиспускание.
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