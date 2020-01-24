Испанские диетологи назвали 7 продуктов, помогающих сжигать жир и укреплять мышцы
Чтобы терять лишний жир при одновременном укреплении и увеличении мышечной массы, испанские диетологи рекомендуют включать в рацион определенные продукты, в частности, яйца, тунец, бобовые и другие. Об этом сообщает издание La Vanguardia.
По словам диетолога Гильермо Гомеса Веры, самый здоровый путь к избавлению от лишнего жира – это поддержание и наращивание мышечной массы. Специалист дал совет: избавляться от жировых отложений нужно в два этапа: сначала в течение нескольких недель следует предпринимать усилия для набора мышечной массы, а после этого работать над устранением жира. В этом случае жиросжигающий эффект будет более весомым.
Для наращивания мышечной массы диетолог рекомендует употреблять в пищу некоторые продукты и в том числе обязательно яйца.
«Яичный белок идеален для питания мышц. Кроме того, яйца содержит лейцин, аминокислоту, включающую механизм роста мышечной ткани», - пояснил испанский специалист.
Также для укрепления полезно есть нежирную курицу, бобовые, авокадо, тунец и натуральный кисломолочный йогурт, добавил диетолог. Перед тренировками для усиления жиросжигающего эффекта он рекомендует перекусывать бананами.
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