Психолог Зинаида Рошаль рассказывает, почему мы любим "плохую" еду
Пристрастие к вредной еде - это и заедание проблем, и привычки, сформированные с детства, и незнание элементарных основ правильного питания. Психолог Зинаида Рошаль рассказывает как заменить "плохую" еду на "хорошую".
«Организм устроен очень мудро — так называемый "пищевой центр" состоит из множества нервных элементов и взаимосвязанных между собой процессов, происходящих в ЦНС. Это и составляет единый механизм функционирования системы питания. Любые сбои в ней могут приводить к нарушениям пищевого поведения и крайностям — отказу от пищи, который может привести к ослаблению организма и анорексии, либо потребности в переедании, следствием которой станут лишний вес и сопутствующие ему болезни. Также речь идет и о крайней степени — булимии, т. е. болезненном обжорстве», — говорит психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки Зинаида Рошаль в интервью АиФ.
Как справится с зависимостью от нездоровой пищи? Путь долгий. Не нужно голодать, сидеть на строгих диетах, отказываться от сладкого. Начните с того, чтобы вместо торта или плитки шоколада, есть фрукты - они и сладкие, и полезные. Если хочется "солеленького", то съешьте горстку слегка подсоленных орехов.
Ну и конечно, необходимо составить график питания, чтобы добавить осознанности. Не совершайте распространенную ошибку - большие перерывы между приемами пищи. Это сделает вас голодным. Питаться желательно каждые 2-3 часа, небольшими порциями натуральной еды.
Если зависимость от еды слишком сильная и непреодолимая, то не бойтесь обратиться к психологу или психотерапевту за помощью, советует Зинаида Рошаль.
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