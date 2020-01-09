"Не могу похудеть": психология лишнего веса
Невозможно набрать 20 килограмм лишнего веса за несколько обильных приемов пищи. Лишний вес - это долгий процесс за которым стоят вредные привычки и психологические травмы, которые "сидят" в нас с самого детства. Психолог, женский коуч, автор собственного метода для проработки психотравм из детства и ложных убеждений у взрослых Ирина Маслова-Семенова рассказывает как побороть "психологический" лишний вес.
Люди с лишним весом склонные больше других "заедать" стресс сладостями, и ими же награждать себя за успехи.
"Первое, что нужно понимать — какова причина того, что ваш организм нуждается в защите от чего-либо. Лишняя еда, алкоголь, зависание в соцсетях — это бегство от реальности. «Я не хочу что-то видеть, сталкиваться с чем-то». Часто у женщин нет объективных причин защищаться — прекрасная семья, хороший доход, профессия, самореализация, но вес набирается. И тогда становится ещё интереснее, почему организм продолжает откладывать «про запас»", - рассказывает психолог в интервью АиФ.
Важно понимать какие чувства в нас вызывают те или иные события. За каждым таким чувством, которое хочется "заесть", стоит психическая травма, корни которой часто кроются в детстве.
"Попробуйте отмотать жизнь назад. Для этого есть одна отличная техника. Вы рисуете линию жизни с отсечкой в один год. На каждый период указываете ваш вес. Вы заметите, что в один момент он увеличился и зафиксировался. А потом по жизни вы то набираете, то худеете, но останавливаетесь обычно в пределах того значения. Покопайтесь в воспоминаниях. Скорее всего, это был сильный стресс — смерть близкого, развод. Ваша психика не дает вам спуститься ниже этого веса, потому что допускает повторение той страшной ситуации", - продолжает психолог.
Не существует одной, общей причины лишнего веса, только осознание своей индивидуальной истории лишнего веса поможет справится с ним раз и навсегда.
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