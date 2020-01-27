Футбольные болельщики страдают от сильного стресса
Исследователи из Оксфордского университета установили, что футбольные болельщики испытывают опасный уровень стресса. Вряд ли результаты этого исследования станут сюрпризом для огромной армии любителей футбола.
Во многих странах мира футбол является самым любимым видом спорта. На стадионах и у экранов телевизора во время футбольных матчей можно увидеть людей всех возрастов и материального положения, а в периоды чемпионатов мира и Европы по футболу начинается самое настоящее футбольное безумие. Вне всякого сомнения, футбол может приносить массу положительных эмоций, сближая людей между собой, но может стать и источником больших неприятностей. Недавнее исследование британских ученых показало, что преданность футбольных болельщиков подвергает их повышенному риску инфарктов из-за высокого уровня стресса.
Исследователи из Оксфорда доказали, что фанаты испытывают повышенный уровень стресса при просмотре игр своей любимой команды, а это увеличивает риск осложнений в работе сердца. Эти наблюдения сделаны во время знаменитой игры между сборными Бразилии и Германии на Чемпионате мира по футболу 2014 года. Матч закончился с фантастическим счётом 7-1, сборная Бразилии потерпела самое страшное поражение в своей истории, которое до сих пор не забыто. По анализам слюны бразильских болельщиков было установлено, что уровень гормона кортизола во время просмотра матча достиг у них опаснейших показателей.
При превышении уровня кортизола намного увеличивается риск осложнений в работе сердечно-сосудистой системы и скачков артериального давления, которые могут приводить к инсультам и инфарктам. Тот матч сопровождался резким скачком количества инфарктов и инсультов по всей Бразилии, так как местные жители очень тяжело отреагировали на болезненное поражение. Результаты исследования опубликованы в Times of India. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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