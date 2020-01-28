33 - лучший возраст для осуществления мечты
33 года - это лучший возраст для воплощения жизненных задач. Новое исследование показало, в каком возрасте наши амбиции достигают своего пика.
Возможно, уже отметившие 40-летний юбилей люди с этим не согласятся, но максимум своих амбиций и желаний человек испытывает в 33 года. В этом возрасте мы бываем наиболее мотивированными и устремленными к достижению поставленных целей, поскольку наши карьеры развиваются, и крепкое здоровье этому помогает. В 33 человек наиболее уверен в себе, обладает максимальным уровнем энергии и позитивным взглядом на жизнь, как показал опрос с участием 2 000 жителей Великобритании.
Установлено, что люди обычно имеют четыре ключевых цели в жизни, и к наиболее распространённым относится сбережения денег, здоровое питание и хорошая физическая форма. К числу приоритетов относят поиск времени для отдыха или чтения и употребление большого количества воды. Самым значительным препятствием на пути к достижению успеха в виде тех самых денег участники опроса назвали лень. В этой связи психологи вновь обращаются с призывом к людям ставить реалистичные задачи в жизни, чтобы потом не сталкиваться с разочарованием, способным перетечь в депрессию.
К примеру, если человек не занимался бегом, то лучше поставить перед собой цель научиться пробегать 5 км в течение года, но не пытаться одолеть марафонскую дистанцию за это же время. И как только вы научитесь пробегать 5 км, то это расстояние можно плавно увеличивать и дальше, ведь достижение цели обеспечит необходимую мотивацию. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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