Туалетный ершик нужно подвешивать над унитазом
После чистки унитаза ёршиком его нужно обязательно подвесить над самим унитазом на какое-то время. Такой совет дал профессиональный уборщик из Великобритании.
На странице в Facebook женщины из Великобритании, посвятившей свою жизнь профессиональной уборке помещений, содержится совет обязательно подвешивать над унитазом ёршик, который был использован по назначению. Таким образом вода с этого ершика не будет скапливаться в контейнере, где он стоит. В противном случае этот контейнер довольно скоро не только наполнится грязной водой, но и станет источником весьма специфического запаха. А это повлияет на вероятность заражения различными патогенами, как полагает женщина.
После того, как ёршик повисит какое-то время, с него течёт вода, а затем данный инструмент для поддержания гигиены можно поставить обратно в контейнер. Ершик можно закрепить стульчиком унитаза, если он не удерживается на ободке. Когда в контейнере для ёршика скапливается грязная вода, и человек вынимает ёршик, чтобы почистить унитаз, то в воздух поднимаются мельчайшие капли, способные попасть на кожу человека и на слизистые. В каплях содержатся разные патогены.
Принято считать, что стульчак унитаза является самым грязным с точки зрения бактерий местом в уборной, но анализы показывают, что именно в воде, которая находится в контейнере, число вредных микроорганизмов максимально. К сожалению, многие люди просто не замечают этого и продолжают пользоваться ёршиком, пока вода не начнёт буквально выплескиваться из контейнера. Рекомендации публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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