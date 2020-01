Пожилым людям необходимы грецкие орехи

Как показало новое исследование, употребление грецких орехов здоровыми людьми старшего возраста почти не оказывало никакого эффекта на работу их мозга в течение двух лет. Но этот эффект наблюдался у тех пожилых людей, которые больше курили и демонстрировали не самые выдающиеся результаты в нейропсихологических тестах. Исследование проводилось учеными из Калифорнии и Испании. Напомним, что грецкие орехи содержат жирные кислоты Омега-3 и полифенолы, а ранее было доказано, что эти компоненты противостоят окислительному стрессу и воспалениям, часто приводящим к снижению когнитивной деятельности.Новое исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition , охватывало около 640 человек, проживающих в Калифорнии и Барселоне. На протяжении двух лет основная группа более активно налегала на грецкие орехи, а в контрольной группе от их употребления воздерживались. И хотя полученный результат не назовешь слишком значительным, по мнению исследователей, эффект будет более выраженным в течение длительного периода времени.Вот почему грецкие орехи нужно употреблять людям, которые ведут не самый здоровый образ жизни и достигли преклонного возраста. Отметим, что та же самая команда ученых из США впервые выявила эффект снижения холестерина после употребления разных орехов, и особенно грецких орехов. Эти данные были опубликованы New England Journal of Medicine еще в 1993 году. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ